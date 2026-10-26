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Η Paris Hilton τίμησε την Britney Spears για το Halloween με μια εντυπωσιακή εμφάνιση γεμάτη στρας, λάμψη και ένα τεράστιο φίδι στους ώμους, αναπαριστώντας μια από τις πιο εμβληματικές εικόνες της ποπ σταρ.
Η 44χρονη κληρονόμος επέλεξε το look που είχε παρουσιάσει η Britney Spears το 2001 στα MTV Video Music Awards, όταν είχε εμφανιστεί στη σκηνή με το τραγούδι «I’ m a Slave 4 U».
Μέσα από φωτογραφίες και βίντεο που ανέβασε, το Σάββατο 24 Οκτωβρίου, στο Instagram, η Paris Hilton έδωσε μια πρώτη γεύση από τη φετινή της μεταμφίεση, στο πλαίσιο του Halloween. Σε μια από τις δημοσιεύσεις της έγραψε χαρακτηριστικά: «Ουπς… το έκανα ξανά και τα πήγα περίφημα» παραπέμποντας στο τραγούδι «Oops!… I Did It Again» της Britney Spears.
Η μεταμφίεση περιλάμβανε μαύρο, κοντό σορτς με μπλε μοτίβο πεταλούδας, διχτυωτό καλσόν και χοντρή χρυσή ζώνη με διακοσμητικά λουλούδια. Το σύνολο συμπλήρωνε ένα πράσινο τοπ με ροζ στρας και ένα μεγάλο φίδι τυλιγμένο στο σώμα της.
Δείτε φωτογραφίες και βίντεο:
Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.
Η Paris Hilton ολοκλήρωσε την εμφάνιση με γάντια στο χρώμα του δέρματος, διακοσμημένα με στρας, ένα ασορτί κολιέ και ψηλές μπότες μέχρι το γόνατο, καλυμμένες με glitter και πολύτιμους λίθους. Επίσης, στο στήθος της είχε σχηματίσει ένα περίτεχνο σχέδιο με στρας, ενώ είχε καλύψει το σώμα της με glitter.
Η φιλία της Paris Hilton με τη Britney Spears μετρά αρκετές δεκαετίες και οι μεταμφιέσεις που αποτελούν έμπνευση από την τραγουδίστρια έχουν γίνει πλέον μέρος των αποκριάτικων εμφανίσεών της. Το 2023 είχε αναπαραστήσει το look της Britney Spears από το βίντεο κλίπ του «Toxic», φορώντας μια στολή αεροσυνοδού σε γαλάζιο χρώμα, με μεταλλικές λεπτομέρειες στη μέση, ψηλό γιακά και άνοιγμα στο ντεκολτέ.
Την εμφάνιση συμπλήρωναν ασορτί καπέλο, γάντια χωρίς δάχτυλα και μεταλλικά μποτάκια με μυτερή μύτη και ψηλό τακούνι.
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