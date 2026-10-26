Η Paris Hilton τίμησε την Britney Spears για το Halloween με μια εντυπωσιακή εμφάνιση γεμάτη στρας, λάμψη και ένα τεράστιο φίδι στους ώμους, αναπαριστώντας μια από τις πιο εμβληματικές εικόνες της ποπ σταρ.

Η 44χρονη κληρονόμος επέλεξε το look που είχε παρουσιάσει η Britney Spears το 2001 στα MTV Video Music Awards, όταν είχε εμφανιστεί στη σκηνή με το τραγούδι «I’ m a Slave 4 U».

Μέσα από φωτογραφίες και βίντεο που ανέβασε, το Σάββατο 24 Οκτωβρίου, στο Instagram, η Paris Hilton έδωσε μια πρώτη γεύση από τη φετινή της μεταμφίεση, στο πλαίσιο του Halloween. Σε μια από τις δημοσιεύσεις της έγραψε χαρακτηριστικά: «Ουπς… το έκανα ξανά και τα πήγα περίφημα» παραπέμποντας στο τραγούδι «Oops!… I Did It Again» της Britney Spears.