Για την ψυχική της υγεία και τη διάγνωσή της με ΔΕΠΥ και Αντανακλαστική Συμπαθητική Δυστροφία συγκεκριμένα μίλησε η Paris Hilton, επισημαίνοντας πως είναι σαν να έχει έναν δαίμονα μέσα στο μυαλό της.

Η 44χρονη κληρονόμος σε συνέντευξη που έδωσε στο podcast The Him & Her Show, εξήγησε πως διαγνώστηκε με ΔΕΠΥ στα τέλη της δεκαετίας των 20 της και στη συνέχεια έμαθε πως πάσχει και από Αντανακλαστική Συμπαθητική Δυστροφία (RSD), που συχνά αναφέρεται και ως Σύνθετο Σύνδρομο Περιοχικού Πόνου τύπου Ι.

Η Paris Hilton είπε αναλυτικά: «Ουσιαστικά, οποιαδήποτε σκέψη αρνητικής αντίληψης — αν νομίσεις ότι κάποιος είναι αγενής ή αν νιώσεις κάτι… το βιώνεις σαν σωματικό πόνο, ενώ στην πραγματικότητα δεν είναι καν αληθινό. Είναι σαν ένας δαίμονας στο μυαλό σου που σου μιλάει συνεχώς με αρνητικό εσωτερικό διάλογο».

Στη συνέχεια, η χρυσή κληρονόμος δήλωσε ότι όσοι ζουν με το σύνδρομο αυτό, βιώνουν τα αρνητικά συναισθήματα «σε εξαιρετικά βαθύ επίπεδο και πρέπει να μάθουν να τα αναγνωρίζουν ως τη στιγμή που ενεργοποιείται η RSD».

Και πρόσθεσε: «Έχω περάσει τόσα πολλά στη ζωή μου και ειδικά τη δεκαετία του 2000, με όλα όσα βίωνα με τα media. Έχω εμμονή με το να μαθαίνω περισσότερα γι’ αυτό και να διαδίδω το μήνυμα, γιατί θέλω ο κόσμος να ξέρει ότι δεν χρειάζεται να είναι κάτι που σε κρατά πίσω στη ζωή, μπορεί να γίνει κάτι που θα αξιοποιήσεις ως υπερδύναμη για να κυνηγήσεις τα όνειρά σου».

Όσον αφορά στη διάγνωσή της με ΔΕΠΥ, η Paris Hilton εξήγησε πως δεν συνέβη όταν ήταν παιδί, επειδή τότε η κοινωνία και η ιατρική κοινότητα δεν έδιναν έμφαση στη συγκεκριμένη διαταραχή. «Κανείς δεν μιλούσε γι’ αυτό όταν ήμουν έφηβη — ειδικά για κορίτσια και γυναίκες. Όλοι έλεγαν “αυτό το έχουν τα μικρά αγόρια” και τότε αναφέρονταν μόνο στα αρνητικά της στοιχεία», είπε.

Έπειτα, εξήγησε πώς η συνθήκη αυτή την επηρέαζε όσο πήγαινε σχολείο: «Ήμουν πάντα μπερδεμένη και στο σχολείο μου ήταν τρομερά δύσκολο. Όσο κι αν διάβαζα, δεν μπορούσα να θυμηθώ τίποτα. Απέτυχα συνέχεια στα τεστ. Ήμουν διαρκώς τιμωρημένη, μπλεγμένη σε μπελάδες. Ήταν πάντα πολύ δύσκολο για μένα».

