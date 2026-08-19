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Η Paris Hilton βρέθηκε στην Ελλάδα με την οικογένειά της, και έκανε σχετική ανάρτηση στα social media. Όπως φαίνεται, το νησί που επέλεξαν ήταν η Σαντορίνη.

Η αδερφή της «χρυσής κληρονόμου», Nicky ανέβασε την Τρίτη 18 Αυγούστου στιγμιότυπα από το νησί στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, προδίδοντας την επίσκεψή τους.

@parishilton Sisters by chance, best friends by choice @Nicky Hilton Rothschild 👯‍♀️💖 ♬ original sound – Milli

«Οικογενειακές στιγμές αλά ελληνικά», έγραψε η Nicky Hilton στη λεζάντα της ανάρτησής της, η οποία δείχνει πώς πέρασαν τις ημέρες τους.

Σε ορισμένες εικόνες πόζαραν στα «ελληνικά αγάλματα», όπως σημείωσε, ενώ δεν έλειψαν τα κλικ μπροστά στο ηλιοβασίλεμα.

Δείτε την ανάρτησή της:

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Nicky Rothschild (@nickyhilton)

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