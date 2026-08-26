Η Paris Hilton επέλεξε, για άλλη μια φορά, να περάσει μέρος των καλοκαιρινών διακοπών της στην Ελλάδα, έχοντας στο πλευρό της την οικογένειά της και την αδερφή της, Nicky Hilton.

Η διάσημη κληρονόμος και επιχειρηματίας ταξίδεψε στη χώρα μας με τη θαλαμηγό της, απολαμβάνοντας στιγμές ξεκούρασης και οικογενειακής θαλπωρής μακριά από τις επαγγελματικές υποχρεώσεις της. Μαζί της βρέθηκε και η Nicky Hilton με την οικογένειά της, με τις δύο αδελφές να φωτογραφίζονται μαζί.

Μέσα από τον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, η Paris Hilton μοιράστηκε ένα πλούσιο φωτογραφικό άλμπουμ από την παραμονή της στην Ελλάδα, δίνοντας στους εκατομμύρια followers της μια γεύση από τις διακοπές της.

Στα στιγμιότυπα κυριαρχούν οι εικόνες από τη θάλασσα, τα εντυπωσιακά τοπία και τα γραφικά σοκάκια των ελληνικών νησιών, ενώ ξεχωρίζουν οι πόζες της Paris Hilton μαζί με την αδερφή της.

«Sliving our best life in Greece. Sunshine, sea & all my favorite people», έγραψε στη λεζάντα της ανάρτησής της.

Η Ελλάδα αποτελεί για ακόμη ένα καλοκαίρι δημοφιλή προορισμό για διεθνείς celebrities, με την Paris Hilton να προστίθεται για δεύτερη συνεχόμενη σεζόν στη μακρά λίστα των διάσημων προσώπων που επέλεξαν τα ελληνικά νησιά για τις καλοκαιρινές τους διακοπές.

Δείτε την ανάρτησή της:

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Paris Hilton (@parishilton)

govastiletto.gr – Paris Hilton: Οικογενειακές διακοπές στην Ελλάδα με πολυτελές γιοτ – Το νησί που επέλεξαν