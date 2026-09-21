Με ένα ιδιαίτερα συγκινητικό μήνυμα θέλησε η Paris Hilton να αποχαιρετήσει τον Presley Gerber, ο οποίος έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 27 ετών.

Λίγο μετά την είδηση του θανάτου του γιου της Cindy Crawford και του Rande Gerber, η Paris Hilton μοιράστηκε μέσα από τα Instagram Stories της, μια κοινή τους φωτογραφία.

«Είμαι εντελώς συντετριμμένη. Ακόμα δεν μπορώ να πιστέψω ότι αυτό είναι αλήθεια. Ήσουν μια υπέροχη ψυχή. Τόσο γλυκός, ευαίσθητος, καλοσυνάτος και αυθεντικός. Νοιαζόμουν τόσο πολύ για σένα και θα μου λείψεις περισσότερο απ’ όσο μπορούν να εκφράσουν οι λέξεις. Είχες τόσο τρυφερή καρδιά και υπήρχε κάτι τόσο ξεχωριστό σε σένα, που μπορούσε να το νιώσει όποιος ήταν αρκετά τυχερός ώστε να σε γνωρίσει», έγραψε η ίδια.

Η ανάρτηση συνοδευόταν από μια ακουστική εκτέλεση του «Tears in Heaven» του Eric Clapton, ενώ η Paris Hilton ολοκλήρωσε το μήνυμά της με λόγια συμπαράστασης στην οικογένεια του Presley.

«Όλη μου η καρδιά είναι με την οικογένειά σου σε αυτή την αδιανόητα δύσκολη στιγμή. Αναπαύσου εν ειρήνη, φίλε μου. Σε αγαπώ για πάντα. Θα μας λείψεις βαθιά», έγραψε.

Η ανακοίνωση της οικογένειας

Σύμφωνα με τα στοιχεία του Ιατροδικαστή της κομητείας του Λος Άντζελες, ο Presley Gerber άφησε την τελευταία του πνοή σε κλινική αποτοξίνωσης.

Εκπρόσωπος της οικογένειας ζήτησε από τα μέσα ενημέρωσης και το κοινό να σεβαστούν την ιδιωτικότητά τους, δηλώνοντας: «Η οικογένεια ζητά ιδιωτικότητα σε αυτή την πολύ δύσκολη και επώδυνη στιγμή».

Ο Presley Gerber είχε ακολουθήσει τον δρόμο της μητέρας του και της αδελφής του στον χώρο του μόντελινγκ, έχοντας εργαστεί ως μοντέλο.

Govastiletto.gr – Presley Gerber: Ποιος ήταν ο γιος της Cindy Crawford που βρέθηκε νεκρός στα 27 του