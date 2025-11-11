Επιμέλεια: Βασίλης Κοντζεδάκης

Η Paris Jackson αποκάλυψε μια από τις σοβαρές συνέπειες που της προκάλεσε η πολυετής χρήση ναρκωτικών.

Η ίδια ανέφερε, σε δημοσίευσή της στα social media, ότι έχει μια τρύπα στο διάφραγμα της μύτης της.

Αρχικά, η Paris Jackson είπε: «Συνειδητοποίησα ότι ποτέ δεν το είχα αναφέρει και μερικές φορές φαίνεται αρκετά έντονα» και συνέχισε: «Έχω ένα πολύ δυνατό σφύριγμα όταν αναπνέω από τη μύτη μου, και αυτό συμβαίνει επειδή έχω κάτι που ονομάζεται διάτρηση ρινικού διαφράγματος».

Έπειτα, η Paris Jackson έδειξε τη μύτη της, φωτίζοντας με το κινητό της το ένα ρουθούνι και αποκαλύπτοντας έτσι την τρύπα. Επίσης, εξήγησε ότι ο χαρακτηριστικός ήχος που κάνει κατά την αναπνοή είναι εξαιτίας της τρύπας.

Δείτε το βίντεο:

