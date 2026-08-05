Η Τάμτα και ο Πάρις Κασιδόκωστας είναι αρκετά χρόνια ζευγάρι και μάλιστα ένα από τα πιο αγαπημένα στην ελληνική showbiz. Οι δυο τους βρέθηκαν στη Μύκονο όπου και τους απαθανάτισε η κάμερα του Mykonos Live TV να νυχτοπερπατούν στα Ματογιάννια.

Η τραγουδίστρια φορώντας φαρδύ μαύρο τζιν παντελόνι, λευκό μπλουζάκι και ανοιχτόχρωμο oversized φούτερ σεργιάνιζε ανέμελη τα κοσμικά σοκάκια και έδειξε να ξαφνιάζεται όταν αντιλήφθηκε την παρουσία της κάμερας και των φωτογράφων. Από πίσω της ακολουθούσε ο Πάρις Κασιδόκωστας με μαύρη βερμούδα, μαύρο t-shirt, τσάντα στα χέρια και τσιγάρο στο στόμα.

Ο γιος της Μαριάννας Λάτση τράβηξε τα βλέμματα με το νέο του look αφού έβαψε τα μαλλιά του μπλε! Το ζευγάρι τραβά συχνά την προσοχή με τις εκκεντρικές και fashion-forward εμφανίσεις του. Το στυλ της Τάμτα χαρακτηρίζεται από μοναδικά, avant-garde και μη συμβατικά ρούχα, ενώ ο Πάρις Κασιδόκωστας προτιμά πιο casual ή athletic εμφανίσεις.

govastiletto.gr -Τάμτα: Στη Γεωργία μαζί με τον Πάρι Κασιδόκωστα