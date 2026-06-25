Το απόγευμα της Τετάρτης 24 Ιουνίου το Καλλιμάρμαρο μετατράπηκε σε σκηνικό υψηλής αισθητικής, φιλοξενώντας το VALTADOROS Fashion Show 2026 του σχεδιαστή Paris Valtadoros. Το ιστορικό Παναθηναϊκό Στάδιο έγινε μια εντυπωσιακή πασαρέλα, όπου η μόδα συνάντησε την ιστορία, τον πολιτισμό και τη φιλανθρωπία, σε μια βραδιά με έντονο καλλιτεχνικό και κοινωνικό αποτύπωμα.

Τον ταλαντούχο σχεδιαστή τίμησαν με την παρουσία τους πολλοί celebrities μεταξύ άλλων οι Κίμπερλι Γκίλφοΐλ, Ελένη Χατζίδου, Μαρίνα Σταυράκη, Αννίτα Πάνια, Νίνα Λοτσάρη και Shaya.

Με αφορμή το show που συγκέντρωσε χθες όλα τα βλέμματα και συζητήθηκε έντονα το πρωί της Πέμπτης 25 Ιουνίου μέσα από τις εκπομπές, πάμε να γνωρίσουμε καλύτερα τον σχεδιαστή Πάρη Βαλταδώρο.

Ποιος είναι ο Πάρης Βαλταδώρος (Paris Valtadoros)

Έχει καταγωγή από την Κοζάνη και μετρά πολλά χρόνια παρουσίας στον κόσμο της μόδας.

Ανήκει στην κατηγορία των σχεδιαστών που ξεχωρίζει για τη δημιουργικότητα και τις πρωτοποριακές σχεδιαστικές ιδέες που πάντα αφήνουν ένα εξαιρετικό αποτύπωμα στον χώρο της μόδας.

Έχει ντύσει στο παρελθόν την πριγκίπισσα της Σαουδικής Αραβίας αλλά και τη βασίλισσα του Ντουμπάι.

«Προτιμώ να ντύσω μια γυναίκα που έχει χαρακτήρα και προσωπικότητα παρά μια σταρ. Θέλω να έχει ισχυρή προσωπικότητα και δυναμισμό. Είναι χαρακτηριστικά στοιχεία και των ρούχων μου αυτά.» έχει πει ο ίδιος σε παλαιότερη συνέντευξή του.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Paris Valtadoros (@parisvaltadoros)

Η αγάπη του Πάρη Βαλταδώρου για το σχέδιο και η επιθυμία του να εκφραστεί δημιουργικά μέσα από τα κανάλια της μόδας, τον οδήγησαν στο πάντρεμα των οικονομικών του σπουδών, με τις εξειδικευμένες σπουδές του στη μόδα. Ο ίδιος απολαμβάνει να σχεδιάζει και να εργάζεται για τη γυναίκα, γι’ αυτό και έχει διετελέσει σύμβουλος μόδας και ενδυματολόγος τόσο στον χώρο της τηλεόρασης όσο και στον απαιτητικό χώρο των περιοδικών.

Η ανάγκη του για εξέλιξη τον έφερε μπροστά στην απόφαση να δημιουργήσει τον πρώτο δικό του χώρο στο κέντρο της Αθήνας και πιο συγκεκριμένα στο Κολωνάκι, ένα ατελιέ, όπου παρουσίαζε τις δημιουργίες υψηλής ραπτικής. Η συμμετοχή του σε επιδείξεις μόδας και εκθέσεις, στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, εξασφάλισαν τη μοναδική θέση στις προτιμήσεις του γυναικείου κοινού αλλά και ανάμεσα στους Έλληνες σχεδιαστές, δίνοντας αμέσως το στίγμα πως ο Πάρης Βαλταδώρος ήρθε στον χώρο όχι μόνο για να μείνει, αλλά και για να ξεχωρίσει.

Οι συλλογές του ξεχωρίζουν για τη σύνθεση γεωμετρίας και αισθησιασμού, αναδεικνύοντας τη γυναικεία σιλουέτα και προσδίδοντας μια ξεχωριστή ταυτότητα στον σχεδιαστή.

Οι Έλληνες επώνυμοι που του έχουν «αδυναμία»

Η Έλενα Παπαρίζου συνεργάζεται στενά και συχνά με τον Έλληνα σχεδιαστή μόδας Πάρη Βαλταδώρο (Paris Valtadoros). Ο οίκος του σχεδιαστή επιμελείται εντυπωσιακές ενδυματολογικές επιλογές για τις εμφανίσεις της τραγουδίστριας τόσο σε ζωντανές εμφανίσεις όσο και σε τηλεοπτικά σόου.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Paris Valtadoros (@parisvaltadoros)

Πρόσφατα και η τραγουδίστρια Πέγκυ Ζήνα τον εμπιστεύτηκε για το στυλ της στις εμφανίσεις της.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Paris Valtadoros (@parisvaltadoros)

Η Νατάσα Θεοδωρίδου με την κόρη της, Κρις Μπέτα στο Παρίσι με δημιουργίες του.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Paris Valtadoros (@parisvaltadoros)

Ο σχεδιαστής με τον τράπερ FY

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Paris Valtadoros (@parisvaltadoros)

Άντζελα Δημητρίου- Πάρης Βαλταδώρος

Ας δούμε μερικά ακόμη στοιχεία για τον Πάρη Βαλταδώρο

Διαβάστε παρακάτω τι αποκάλυψε ο ίδιος σε παλαιότερη συνέντευξή του.

Αγαπημένη ταινία μόδας: The Devil Wears Prada.

Αγαπημένη μουσική: Ακούω τα πάντα. Από τζαζ μέχρι λαϊκά.

Ο σχεδιαστής που θαυμάζεις: Thierry Mugler

Αγαπημένο φαγητό: Οτιδήποτε με σολομό.

Ιδανικό weekend: Μιλάνο.

Φωτογραφίες: NDP photo agency

govastiletto.gr -Paris Valtadoros: Ποιοι επώνυμοι έδωσαν το «παρών» στο fashion show του στο Καλλιμάρμαρο