Πλήθος επωνύμων βρέθηκε την Τετάρτη 24 Ιουνίου στο Παναθηναϊκό Στάδιο για το VALTADOROS Fashion Show 2026.

Ο Paris Valtadoros παρουσίασε τη νέα του συλλογή σε ένα fashion show που συνδύασε θεατρικότητα, δυναμικές σιλουέτες και τη χαρακτηριστική αισθητική που τον έχει καθιερώσει στον χώρο της ελληνικής μόδας.

Το ιστορικό Καλλιμάρμαρο μετατράπηκε σε μια εντυπωσιακή πασαρέλα, όπου οι καλεσμένοι είχαν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν ένα φαντασμαγορικό θέαμα υψηλής αισθητικής.

Οι προτάσεις του σχεδιαστή για τη σεζόν 2026 έκλεψαν τις εντυπώσεις, αλλά ήταν το «πάντρεμα» του Παναθηναϊκού Σταδίου με τη φαντασμαγορική σκηνοθεσία και τον κορυφαίο φωτισμό που απογείωσε τη βραδιά, αφήνοντας το κοινό απόλυτα μαγεμένο!

Ανάμεσα στα πρόσωπα που έδωσαν το παρών, ήταν οι: Κίμπερλι Γκίλφοΐλ, Ελένη Χατζίδου, Ετεοκλής Παύλου, Μαρίνα Σταυράκη, Αννίτα Πάνια, Νίνα Λοτσάρη, Shaya και πολλοί άλλοι.

Δείτε όλους τους επώνυμους που έδωσαν το παρών στην επίδειξη μόδας.

Κίμπερλι Γκίλφοϊλ

Τάνια Μπρέαζου

Έλενα Βρέττου

Γεωργία Αβασκαντήρα-Γιώργος Χρανιώτης

Μάγδα Τσέγκου

Σάρα Εσκενάζη-Χρίσλα Γεωργακοπούλου-Άντζυ Ανδριτσοπούλου

Σάρα Εσκενάζη

Νίνα Λοτσάρη

Μαρίνα Πατούλη

Δάφνη Καραβοκύρη

Ελένη Χατζίδου-Ετεοκλής Παύλου

Shaya

Ζήνα Κουτσελίνη

Αννίτα Πάνια

Φωτογραφίες: NDP photo agency

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