Μια λαμπερή βραδιά αφιερωμένη στη μόδα και τη δημιουργικότητα έλαβε χώρα το βράδυ της Τετάρτης 11 Νοεμβρίου, φέροντας την υπογραφή του Πάρη Βαλταδώρου (Paris Valtadoros). Ο καταξιωμένος Έλληνας σχεδιαστής παρουσίασε τη νέα του συλλογή στο πλαίσιο ενός εντυπωσιακού fashion show στο Telekom Center Athens, δίνοντας το έναυσμα για μια εκδήλωση όπου έδωσαν το «παρών» πλήθος επωνύμων από τον χώρο της showbiz, της τηλεόρασης και της εγχώριας μόδας.

Οι λαμπερές παρουσίες έδωσαν το δικό τους ξεχωριστό στίγμα στη βραδιά, με τη μόδα να βρίσκεται στο επίκεντρο.

Ανάμεσα σε εκείνους που βρέθηκαν στο fashion show του Πάρη Βαλταδώρου ήταν η Κωνσταντίνα Σπυροπούλου, η Ρία Ελληνίδου, η Δέσποινα Μοιραράκη, η Εύη Φραγκάκη και η Πέγκυ Ζήνα καθώς και αρκετοί ακόμη καλεσμένοι που ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμα του σχεδιαστή.

Κωνσταντίνα Σπυροπούλου

Εύη Φραγκάκη

Αιμιλία Βόντος

Ο Paris Valtadoros, με τη δική του δημιουργική ταυτότητα και τη διαχρονική του παρουσία στον χώρο της ελληνικής μόδας, συνεχίζει να παρουσιάζει τις δημιουργίες του μέσα από εκδηλώσεις που φέρνουν κοντά τη μόδα και την ελληνική showbiz.

Μαρία Ανδρούτου-Μάνος Κατσαμπούρης-Πηγή Δεβετζή

Αρετή Λις

Άντζυ Ανδριτσοπούλου-Μάγκυ Χαραλαμπίδου-Σάρα Εσκενάζυ-Βιργινία Δικαιούλια

Τζούλια Κόλλια

Ρία Ελληνίδου

Ευαγγελία Πλατανιώτη

Έλενα Ασημακοπούλου-Αναστάσης Αρναούτογλου-Κατερίνα Κόκλα

Λιλή Πυράκη-Άννα Ζηρδέλη

Γεωργία Σιακαβάρα

Φωτογραφίες: NDP photo agency

govastiletto.gr -Paris Valtadoros: Ο Έλληνας σχεδιαστής από την Κοζάνη που έχει ντύσει μέχρι και την πριγκίπισσα της Σαουδικής Αραβίας