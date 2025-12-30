Ένα ξεχωριστό ταξίδι στο Παρίσι πραγματοποίησε η Ιωάννα Τούνη μαζί με τον γιο της, Πάρη, συνδυάζοντας στιγμές χαλάρωσης με μητρική τρυφερότητα.

Η γνωστή Instagrammer, που διατηρεί έντονη παρουσία στα social media, μοιράστηκε με τους followers της φωτογραφίες από τη γαλλική πρωτεύουσα, δίνοντας μια γεύση από την καθημερινότητά της μακριά από την Ελλάδα.

Το Παρίσι αποτέλεσε το σκηνικό για όμορφες οικογενειακές στιγμές, με φόντο το πιο εμβληματικό αξιοθέατο της πόλης.

Στα στιγμιότυπα που ανήρτησε, η Ιωάννα Τούνη εμφανίζεται άλλοτε μόνη της και άλλοτε κρατώντας στην αγκαλιά της τον μικρό Πάρη, ενώ στο βάθος δεσπόζει ο Πύργος του Άιφελ.

Όπως συνηθίζει, η Ιωάννα Τούνη μοιράστηκε αυθόρμητα και χωρίς φίλτρα στιγμές από το ταξίδι της, δείχνοντας πόσο απολαμβάνει τον χρόνο με τον γιο της, ακόμα και μακριά από τις επαγγελματικές της υποχρεώσεις.

