Λαοθάλασσα από θαυμαστές κατακλύζει καθημερινά τον εξωτερικό χώρο του πολυτελούς ξενοδοχείου όπου καταλύει η Celine Dion στο Παρίσι, με όλους να καρτερούν έστω ένα στιγμιαίο βλέμμα ή μια φωτογραφία μαζί της.

Η Καναδή σταρ βρίσκεται σε πυρετώδεις πρόβες για τη μεγάλη και πολυσυζητημένη επιστροφή της στη μουσική σκηνή, καθώς αυτό το Σαββατοκύριακο δίνει το σύνθημα για μια σειρά από sold-out συναυλίες στη γαλλική πρωτεύουσα.

Η αφοσίωση του κοινού είναι εντυπωσιακή: χαρακτηριστικό παράδειγμα η Noëlla Lamy, η οποία, φορώντας φούτερ με τη μορφή της αγαπημένης της ερμηνεύτριας, δήλωσε αποφασισμένη να διανυκτερεύσει στο πεζοδρόμιο έξω από το ξενοδοχείο, μόνο και μόνο για την ελπίδα μιας σύντομης συνάντησης.

«Η Celine Dion αποτελεί σύμβολο γενναιότητας και πηγή έμπνευσης», είπε στον Guardian. Η ίδια ταξίδεψε από τη βόρεια Γαλλία, αποφασισμένη να περιμένει ακόμη και 36 ώρες πίσω από τα κιγκλιδώματα ασφαλείας για να τη δει.

«Χαίρομαι τόσο πολύ που επιστρέφει στη σκηνή και ελπίζω να είναι μια ομαλή επιστροφή για εκείνη. Νιώθω πως ήταν στο πλευρό μου σε κάθε δοκιμασία της ζωής μου. Έχασα τον σύζυγό μου σχεδόν ταυτόχρονα με εκείνη και τα τραγούδια της με βοήθησαν πραγματικά να το ξεπεράσω. Την πρωτοείδα να τραγουδά σε μια γαλλική εκπομπή όταν ήταν 14 ετών κι εγώ μόλις οκτώ και από εκείνη τη στιγμή έγινα φανατική θαυμάστριά της», πρόσθεσε.

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Πέρα από την παγκόσμια επιτυχία του «My Heart Will Go On», η Dion διατηρεί μια ειδική σχέση με το κοινό της χώρας χάρη στα γαλλόφωνα τραγούδια της με αποκορύφωμα το άλμπουμ «D’eux» και την καθηλωτική της εμφάνιση στους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2024. Νωρίτερα τον Δεκέμβριο του 2022, η Καναδή σταρ είχε συγκινήσει την κοινή γνώμη όταν, αποκάλυψε ότι διαγνώστηκε με το σύνδρομο stiff-person, μια σπάνια νευρολογική διαταραχή που προκαλεί μυϊκή ακαμψία και έντονους σπασμούς.

«Έχει το θάρρος να μιλά για τις πιο δύσκολες στιγμές της ζωής της, κι αυτό είναι ιδιαίτερα συγκινητικό», ανέφερε ο 21χρονος Augustin, που ταξίδεψε επίσης από τη βόρεια Γαλλία και κατάφερε να τη δει από κοντά.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη AMAR Taoualit (@taoualit__amar)

govastiletto.gr – Celine Dion: Τραγούδησε με θαυμαστές έξω από το ξενοδοχείο της στο Παρίσι