Ο Αλέξης Τσίπρας έκανε μια δυναμική και συμβολική εμφάνιση το βράδυ της Τετάρτης 3 Δεκεμβρίου στο Θέατρο Παλλάς. Η εκδήλωση προσέλκυσε πλήθος κόσμου, περιλαμβάνοντας τόσο μέλη της Νέας Αριστεράς όσο και πολλά στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ, εν μέσω του ενδιαφέροντος για το βιβλίο που ήδη καταγράφει ρεκόρ πωλήσεων από τις 24 Νοεμβρίου.

Η «Ιθάκη» έχει συζητηθεί πολύ καθώς μέσα από τις σελίδες του ο συγγραφέας καταγράφει τα γεγονότα της περιόδου 2015-2019, με ντοκουμέντα, διαλόγους και προσωπικό σχολιασμό.

Η Μπέττυ Μπαζιάνα στο πλευρό του Αλέξη Τσίπρα

Φυσικά στο πλευρό του πρώην προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ βρισκόταν η σύντροφός του, Μπέττυ Μπαζιάνα, η οποία δεν λείπει ποτέ από τις σημαντικές στιγμές του.

Σε μια παλαιότερη συνέντευξή του στον Νίκο Χατζηνικολάου, το 2020, ο Αλέξης Τσίπρας είχε μιλήσει με νοσταλγία για τη γνωριμία τους στα 17 τους: «Η Μπέττυ πρέπει να ήταν ερωτευμένη μαζί μου, πριν την ερωτευτώ εγώ. Με είχε εντοπίσει όταν έπαιζα βόλεϊ σε μια τοπική ομάδα. Μετά βρεθήκαμε, μιλήσαμε, βγήκαμε σε ένα μπαρ στους Αμπελόκηπους […] Έτσι ξεκίνησαν όλα. Είμαστε μαζί πολλά χρόνια».

Οι πολιτικοί που βρέθηκαν στην εκδήλωση

Μεταξύ των παρευρισκομένων ήταν πρόσωπα της Κεντροαριστεράς αλλά και στελέχη που ο συγγραφέας κριτικάρει στο βιβλίο του, όπως ο Νίκος Παππάς και η Έφη Αχτσιόγλου, ενώ η εκδήλωση ξεκίνησε στις 19.30, σε ένα θέατρο που είχε γεμίσει από πολιτικούς, φίλους, συνεργάτες και απλό κόσμο που ήθελε να ακούσει την ομιλία του.

Χρήστος Γιαννούλης

Μαρίνα Κοντοτόλη-Γιάννης Ραγκούσης

Αθηνά Λινού

Χρήστος Σπίρτζης

Όλγα Γεροβασίλη

Παναγιώτης Κουρουμπλής

Πόπη Τσαπανίδου

Νίκος Παππάς

Έφη Αχτσιόγλου

Θανάσης Λάλας

Γιώργος Καραμέρος

Κατερίνα Νοτοπούλου

Κώστας Ζαχαριάδης

Φωτογραφίες: NDP photo agency

govastiletto.gr -Αλέξης Τσίπρας: Η επική διαφήμιση των Jumbo για τα Χριστούγεννα τρολάρει το βιβλίο του – «Αδειάστε τα όλα χωρίς τσίπα»