Επιμέλεια: Δανάη Αλαμάνου

Η Παρθένα Χοροζίδου μίλησε στην εκπομπή Breakfast@Star και αναφέρθηκε ανοιχτά στη σχέση της με το σώμα της και το body shaming που έχει δεχτεί από αγνώστους.

«Όταν μεγάλωσα ήθελα να είμαι το καλό παιδί, αλλά κατάλαβα ότι δεν αρέσουν σε όλους τα ίδια πράγματα και όλοι έχουν τα δικά τους προβλήματα. Έτσι αποφάσισα ότι δεν χρειάζεται να κερδίζεις την έγκριση όλων. Η μάχη μου με τα κιλά μου είναι προσωπική. Δεν αφορά κανέναν άλλον. Αν δεν αρέσει σε κάποιον, απλά να μην το κοιτάει», τόνισε.

Σχετικά με τη συνεργασία της με τον Γιάννη Μπέζο στο θέατρο, η ηθοποιός εξήγησε ότι τον σέβεται ιδιαίτερα: «Με πιάνει άγχος μαζί του, του έχω έναν σεβασμό παραπάνω. Είναι σοβαρός στη δουλειά του, αλλά πρώτος στον χαβαλέ. Είναι αυστηρός».

Με τις δηλώσεις της, η Παρθένα στέλνει μήνυμα αυτοπεποίθησης και σεβασμού στον εαυτό της, υπενθυμίζοντας ότι κανείς δεν μπορεί να αποφασίζει για το σώμα της.

