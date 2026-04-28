Η Παρθένα Χοροζίδου μίλησε για τη συμμετοχή της στη Eurovision, αποκαλύπτοντας λεπτομέρειες για τον ρόλο της στο πλευρό του Akyla.

Σε δηλώσεις της στην εκπομπή «Το Πρωινό», η ηθοποιός εξομολογήθηκε πως η Eurovision ήταν ένα όνειρο από τα παιδικά της χρόνια, χωρίς όμως να φαντάζεται ποτέ ότι θα βρεθεί η ίδια πάνω σε αυτή τη σκηνή.

Όπως είπε, η πρόταση της ήρθε εντελώς απρόσμενα και την αντιμετώπισε σαν ένα ξεχωριστό «δώρο».

Αναφερόμενη στη συνεργασία της με τον Akyla, τόνισε ότι υπάρχει πολύ καλή χημεία μεταξύ τους, ενώ αποκάλυψε πως την πρόταση για τη συμμετοχή της, την έκανε ο Φωκάς Ευαγγελινός, γεγονός που αρχικά την ξάφνιασε.

Όσον αφορά το concept της εμφάνισης, ανέφερε πως η ίδια και η ομάδα θα ενσαρκώσουν ρόλους μέσα σε μια σκηνική «ιστορία», λειτουργώντας ως χαρακτήρες στο καλλιτεχνικό σύμπαν που έχει δημιουργήσει ο Akylas.

Παράλληλα, μίλησε με ιδιαίτερη τρυφερότητα για τον καλλιτέχνη, λέγοντας πως τον βλέπει να εξελίσσεται συνεχώς και να δουλεύει σκληρά, ενώ μεταξύ τους έχει αναπτυχθεί μια ζεστή, σχεδόν οικογενειακή σχέση.

Τέλος, δεν έκρυψε τη χαρά, αλλά και τη συγκίνησή της γι’ αυτή την εμπειρία, σημειώνοντας πως την απολαμβάνει όσο διαρκεί, παρότι νιώθει ήδη μια μικρή μελαγχολία καθώς πλησιάζει στο τέλος της.

Govastiletto.gr – Eurovision 2026: Η εκπρόσωπος της Βουλγαρίας στη σκηνή με την Ελένη Φουρέιρα