Η Παρθένα Χοροζίδου μίλησε για τη συμμετοχή της στην ελληνική αποστολή της Eurovision 2026, όπου βρίσκεται ήδη η ομάδα του Akyla στη Βιέννη, ενόψει των πρώτων προβών και του διαγωνισμού.

Η ηθοποιός, λίγο πριν ταξιδέψει και εκείνη στην Αυστρία, αναφέρθηκε στη σκηνική προετοιμασία, αλλά και στο κλίμα που επικρατεί πίσω από τις κάμερες.

Όπως είπε, το βασικό της μέλημα δεν είναι άλλο από το να είναι ικανοποιημένος ο τραγουδιστής, τονίζοντας πως όλη η ομάδα λειτουργεί με στόχο να τον στηρίξει.

Περιγράφοντας την εμπειρία, σημείωσε ότι η προετοιμασία γίνεται με ενθουσιασμό, αλλά και συγκέντρωση, ενώ δεν έκρυψε ότι η συμμετοχή σε έναν τόσο μεγάλο διαγωνισμό αποτελεί κάτι πρωτόγνωρο για την ίδια, λόγω της έκθεσης σε τόσο μεγάλο κοινό.

Παράλληλα, αποκάλυψε ότι η σκηνική εμφάνιση έχει συγκεκριμένη αισθητική ταυτότητα, με έντονα χρώματα και ρόλους που έχουν δουλευτεί από τον δημιουργικό υπεύθυνο της αποστολής.

Η Χοροζίδου πρόσθεσε επίσης, ότι το project περιλαμβάνει μια ιδιαίτερη στιγμή στη σκηνή, όπου όλη η ομάδα θα εμφανιστεί μαζί με τον καλλιτέχνη, δημιουργώντας ένα ενιαίο σκηνικό αποτέλεσμα. Για την ίδια, όπως ανέφερε, η εμπειρία αυτή έχει έντονο συναισθηματικό και επαγγελματικό ενδιαφέρον, ενώ αντιμετωπίζεται με σεβασμό και δημιουργική διάθεση.

