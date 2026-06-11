Η Παρθένα Χοροζίδου μίλησε για την εμπειρία της στη Eurovision, περιγράφοντας στιγμές έντονης αγωνίας, αλλά και συγκίνησης, κατά τη διάρκεια της φετινής διοργάνωσης.

Όπως ανέφερε στην εκπομπή «Happy Day», τα πρώτα λεπτά της βαθμολογίας ήταν ιδιαίτερα αμήχανα για την ελληνική αποστολή, καθώς υπήρχε μεγάλη προσδοκία για υψηλή θέση.

Η ίδια τόνισε πως, παρά το τελικό αποτέλεσμα, η εμπειρία συνολικά ήταν μοναδική και ότι δέθηκε πολύ με όλους τους συντελεστές.

Η ηθοποιός αποκάλυψε επίσης, ότι στο καμαρίνι επικράτησε έντονη συναισθηματική φόρτιση, με τον Ακύλα να ξεσπά σε κλάματα, μετά την ανακοίνωση της 10ης θέσης.

Όπως είπε, όλοι περίμεναν μια υψηλότερη κατάταξη λόγω των στοιχημάτων, όμως προσπάθησαν να στηρίξουν ο ένας τον άλλον σε εκείνη τη δύσκολη στιγμή.

Παρά την αρχική απογοήτευση, η Παρθένα Χοροζίδου σημείωσε ότι η ελληνική αποστολή έλαβε θερμή υποστήριξη από τον κόσμο, ο οποίος τους εξέφρασε την περηφάνια του.

Όπως πρόσθεσε, η εμπειρία αυτή θα της μείνει αξέχαστη, ενώ εξέφρασε τη βεβαιότητά της πως ο Ακύλας έχει μπροστά του ένα πολύ λαμπρό μέλλον.

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