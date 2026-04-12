Το Πάσχα του 2026 βρήκε πολλούς Έλληνες celebrities να ταξιδεύουν σε αγαπημένους προορισμούς, επιλέγοντας είτε την Ελλάδα, είτε το εξωτερικό για να περάσουν τις γιορτινές ημέρες.

Η Σίσσυ Χρηστίδου και η Κλέλια Ανδριολάτου βρέθηκαν στην Κέρκυρα, όπου παρακολούθησαν από κοντά το εντυπωσιακό έθιμο των Μπότηδων.

Λίγο μετά την Πρώτη Ανάσταση, οι κάτοικοι γέμισαν τα μπαλκόνια και έριξαν τα παραδοσιακά πήλινα κανάτια, δημιουργώντας ένα μοναδικό θέαμα.

Την ίδια ώρα, αρκετά ζευγάρια και οικογένειες επέλεξαν διαφορετικές αποδράσεις.

Ο Γιώργος Καράβας με τη Ραφαέλα Ψαρρού και τα παιδιά τους προτίμησαν τη Μάνη για πιο οικογενειακές στιγμές.

Η Μπέττυ Μαγγίρα με τον Δημήτρη Μάζη ταξίδεψαν στη Ρώμη μαζί με τις κόρες τους.

Αντίστοιχα, η Ελένη Μενεγάκη και ο Μάκης Παντζόπουλος πέρασαν στιγμές χαλάρωσης στην Ισπανία, ενώ η Ελεωνόρα Ζουγανέλη βρέθηκε στην Κορέα μαζί με τον σύντροφό της.

Στην Ελλάδα, η Σταματίνα Τσιμτσιλή και ο Θέμης Σοφός επέλεξαν την Αρχαία Κόρινθο, ενώ ο Γιώργος Λιάγκας με τη Μαρία Αντωνά ταξίδεψαν στην Τήνο.

Τέλος, η Κατερίνα Παπουτσάκη επέλεξε το Αγκίστρι για να περάσει το Πάσχα μαζί με τους γιους της, σε πιο ήρεμο και οικογενειακό κλίμα.

