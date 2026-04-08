Ανήμερα της Κυριακής του Πάσχα, 12 Απριλίου, στις 13:30 ταξιδεύουμε σε έναν από τους πιο επιβλητικούς και κατανυκτικούς προορισμούς της Ελλάδας: τα Μετέωρα.

Ο Χρήστος Νέζος, με καλεσμένη την αγαπημένη ερμηνεύτρια Μελίνα Ασλανίδου, μάς ξεναγεί σε έναν μοναδικό τόπο γεμάτο εικόνες, συναίσθημα και βαθιά πνευματικότητα.

Ο Χρήστος με την Μελίνα επισκέπτονται την ιερή μοναστική κοινότητα, αποκαλύπτοντας τη μυσταγωγία και την ιστορία που διαπερνά κάθε βράχο και κάθε μονοπάτι. Μέσα από την Ιερά Μονή του Αγίου Νικολάου Αναπαυσά, ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Σταγών και Μετεώρων συνομιλεί με τον Χρήστο Νέζο, φωτίζοντας την πνευματική διάσταση των ημερών του Πάσχα, ενώ η Μελίνα Ασλανίδου, με τη μοναδική της φωνή, ψέλνει ύμνους της Μεγάλης Εβδομάδας, δημιουργώντας μία ατμόσφαιρα βαθιάς κατάνυξης.

Η εκπομπή διασχίζει και αναδεικνύει σημαντικά τοπόσημα του Δήμου Μετεώρων: την ιστορική εκκλησία της Παναγίας της Θεοτόκου στην Καλαμπάκα, το Σπήλαιο της Θεόπετρας, τα «άγνωστα» Μετέωρα στα Χάσια, το Γεωλογικό Μουσείο Καστρακίου και πολλές ακόμη γωνιές μοναδικής φυσικής και πολιτιστικής ομορφιάς.

Το ταξίδι κορυφώνεται σε ένα μαγευτικό σκηνικό, πάνω από το Καστράκι και κάτω από τους επιβλητικούς βράχους των Μετεώρων. Εκεί, ο Χρήστος Νέζος στήνει ένα αυθεντικό πασχαλινό γλέντι, όπου η Μελίνα Ασλανίδου ερμηνεύει αγαπημένα τραγούδια από κάθε γωνιά του Ελληνισμού, από τη Θράκη έως την Κύπρο, χαρίζοντας ένα φινάλε γεμάτο χαρά, παράδοση και ελληνική ψυχή.

Ένα «Ταξιδεύοντας» αλλιώτικο από τα άλλα, μία εμπειρία που ενώνει το φως της Ανάστασης με την ομορφιά της ελληνικής γης και τη δύναμη της παράδοσης έρχεται την Κυριακή του Πάσχα, 12 Απριλίου, στις 13:30 στον ΑΝΤ1.

