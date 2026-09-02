Δύο ημέρες μετά τον γάμο της κόρης του, Ζήνας, ο Πασχάλης Αρβανιτίδης προχώρησε σε μια συγκινητική ανάρτηση στα social media, δημοσιεύοντας ξεχωριστά στιγμιότυπα από την οικογενειακή τους ευτυχία. Η 50χρονη Ζήνα Αρβανιτίδη ενώθηκε με τα δεσμά του γάμου την Κυριακή 30 Αυγούστου με τον 38χρονο Γάλλο μουσικό, Φρανκ Ζαραγκόζα, σφραγίζοντας έτσι μια σχέση 12 ετών.

Η τελετή πραγματοποιήθηκε στον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου στη Γλυφάδα ανάμεσα σε αγαπημένα πρόσωπα, ενώ το πάρτι που ακολούθησε φιλοξενήθηκε στον κήπο της κατοικίας του αγαπημένου τραγουδιστή στη Βούλα.

Μέσα από τον λογαριασμό του στο Facebook, ο αγαπημένος τραγουδιστής δημοσίευσε ένα άλμπουμ γεμάτο τρυφερές οικογενειακές εικόνες, από την προετοιμασία της νύφης μέχρι την άφιξή της στην εκκλησία και τη γαμήλια δεξίωση που ακολούθησε.

Σε ένα από ταστιγμιότυπα, η Ζήνα βρίσκεται στο πλευρό των γονιών της, Πασχάλη και Αλίκης Αρβανιτίδη, κατά τη διάρκεια της προετοιμασίας της, ενώ σε άλλο κλικ φιλά τον πατέρα της στο μάγουλο.

«Ευτυχισμένες στιγμές από τον γάμο της Ζήνας Αρβανιτίδη με τον Φράνκ Ζαραγκόζα», αρκέστηκε να γράψει ο Πασχάλης στη λεζάντα της ανάρτησής του.

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