Σε μια εξομολογητική συνέντευξη στην κάμερα της εκπομπής «Happy Day» του ALPHA προχώρησε ο Πασχάλης. Ο αγαπημένος τραγουδιστής αναφέρθηκε με συγκίνηση στον πρόσφατο γάμο της κόρης του, Ζήνας, αποκαλύπτοντας λεπτομέρειες για τη λαμπερή τελετή, ενώ παράλληλα τοποθετήθηκε ανοιχτά και για την πολυσυζητημένη υπόθεση του παρελθόντος σχετικά με το παιδί που απέκτησε από εξωσυζυγική σχέση.

Μιλώντας για τον γάμο της κόρης του, Ζήνας Αρβανιτίδη, ο Πασχάλης φάνηκε ιδιαίτερα συγκινημένος, με τον ίδιο να αποκαλύπτει: «Η μέρα του γάμου της κόρης μου ήταν η μέρα της ευτυχίας. 12 χρόνια είναι μαζί τα παιδιά. Είναι αγαπημένα, περνάνε ωραία μεταξύ τους και είναι στον ίδιο χώρο. Ο Φρανκ είναι μουσικοσυνθέτης και είναι επιτυχημένος σε αυτό που κάνει. Η κόρη μου έχει κάπου να ακουμπήσει αφού δεν έχει τον μπαμπά της, στον γάμο του είπα “τώρα αναλαμβάνεις εσύ”. Συγκινήθηκα πολύ και συγκινούμαι και τώρα. Εμπιστεύτηκα στο ένστικτο της Ζήνας, ήθελα να είναι αυτός που θα της δώσει σιγουριά και θα την προσέχει» είπε φανερά συναισθηματικός.

Την πιο ευτυχισμένη ημέρα της ζωής τους έζησαν ο Πασχάλης Αρβανιτίδης και η σύζυγός του, Αλίκη Αρβανιτίδη τον περασμένο Αύγουστο καθώς η κόρη τους, Ζήνα, ενώθηκε με τα ιερά δεσμά του γάμου με τον αγαπημένο της, Φρανκ, στον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου στη Γλυφάδα, ενώ αμέσως μετά ακολούθησε μία λαμπερή δεξίωση στην οικία της οικογένειας Αρβανιτίδη στη Βούλα.

Μιλώντας για το πώς διατηρείται στα 80 του σε καλή φόρμα, αποκάλυψε: «Είμαι μικρός και ας λένε οι γραφές. Προσέχω την διατροφή μου. Έχω ξεγράψει τα γλυκά από τη διατροφή μου, δεν τρώω μπάμιες που δεν τις θέλω. Το βραδινό μου είναι ελαφρύ, φρούτα και γαλακτοκομικά. Είμαι κινητικός. Στην πίστα τραγουδάω 3 ώρες. Όταν ξεκίνησα τραγουδούσα 5 ώρες, μάτωνε ο λαιμός μου, έτρεχε αίμα. Τα 80 μου δίνουν μία ευκαιρία να μου αποδείξει η μοίρα μου ότι είναι καλή, είναι γενναιόδωρη. Πιστεύω στο Θεό, πιστεύω στη μοίρα. Ακόμη και η κακή μοίρα που ήρθε στη ζωή μου και αυτή μέσα στο σχέδιο φαίνεται ή μέσα στην αντιπαλότητα της καλής μου μοίρας ήρθε» τόνισε.

Μάλιστα, στη συνέχεια μίλησε για τα όσα έχουν συμβεί στην υπόθεση του παιδιού που απέκτησε από εξωσυζυγική σχέση, λέγοντας χαρακτηριστικά: «Η κακιά μοίρα ήρθε για να μου δώσει λίγη επιπολαιότητα στη ζωή μου, αυτή πληρώνω. Αφού μου την έδωσε, πολύς κόσμος σε αδικεί σε αυτή την υπόθεση. Η καλή μοίρα θα κερδίσει την κακή μοίρα. Ήταν μία επιπόλαια στιγμή αυτή στη ζωή μου και μου στοίχισε πάρα πολύ. Ουδέν κρύπτον. Περιμένω εξελίξεις στην υπόθεση. Δεν γίνεται να μείνει κρυφό, δεν γίνεται» είπε ο τραγουδιστής.

govastiletto.gr -Πασχάλης Αρβανιτίδης: Δημοσίευσε τις επίσημες φωτογραφίες από τον γάμο της κόρης του