Μια ξεχωριστή ημέρα έζησε η οικογένεια του Πασχάλη, καθώς η κόρη του, Ζήνα Αρβανιτίδη, παντρεύτηκε τον σύντροφό της, Φρανκ.

Το ζευγάρι αντάλλαξε όρκους παρουσία της οικογένειας και των αγαπημένων του προσώπων, σε μια ιδιαίτερη στιγμή που πραγματοποιήθηκε μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας.+

Το μυστήριο τελέστηκε στον Ιερό Ναό της Αγίας Τριάδος στη Γλυφάδα, χωρίς να έχουν γίνει γνωστές περισσότερες λεπτομέρειες για την τελετή.

Η ίδια η Ζήνα Αρβανιτίδη θέλησε, ωστόσο, να μοιραστεί μια μικρή γεύση από τη σημαντική αυτή ημέρα με τους διαδικτυακούς της φίλους. Μέσα από τον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, δημοσίευσε μια φωτογραφία στην οποία ποζάρει μέσα από το αυτοκίνητο, φορώντας το νυφικό της.

«Yesterday was special», έγραψε χαρακτηριστικά στη λεζάντα της ανάρτησης.

Ανάμεσα στους ανθρώπους που βρέθηκαν στο πλευρό του ζευγαριού ήταν και η τραγουδίστρια Σοφία Αρβανίτη, η οποία μοιράστηκε επίσης στα social media ένα στιγμιότυπο από τον γάμο.

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