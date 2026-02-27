Στο μικροσκόπιο της εκπομπής «Buongiorno» βρέθηκαν την Πέμπτη (26/02) οι δηλώσεις του Πασχάλη για τους κορυφαίους της εγχώριας ποπ σκηνής. Ο τραγουδιστής, σε μια εφ’ όλης της ύλης συνέντευξη σε διαδικτυακή εκπομπή, παραλλήλισε τη δική του διαδρομή με εκείνη του Σάκη Ρουβά, χαρακτηρίζοντας και τους δύο ως «σταρ», ενώ έστειλε το δικό του μήνυμα στον Μιχάλη Χατζηγιάννη, υπενθυμίζοντας πως, αν και ο ίδιος θεωρείται ο «θεμελιωτής» της ποπ στην Ελλάδα, αναγνωρίζει την ιστορία που έχει γράψει ο συνάδελφός του.

«Σταρ, είναι ο Ρουβάς. Και μπορεί να συγκριθεί με τη δική μου πορεία σαν ερμηνευτής, σαν λαμπερός τραγουδιστής, σαν σούπερ σταρ. Ο Χατζηγιάννης είναι σταρ σαν καλλιτέχνης, σαν το πακέτο, όχι σταρ-Ρουβάς. Δεν έχει το γκελ που έχει ο Ρουβάς. Έχει τη γοητεία του δημιουργού, του καλού ερμηνευτή, με πολύ καλή φωνή.

Το performance που κάνει, είναι πολύ σημαντικό, πολύ ωραίο. Ο Χατζηγιάννης έχει αφήσει εποχή δημιουργίας τραγουδιών, είδους. Ποπ τραγουδάει. Εγώ έχω τα πρωτεία του δημιουργού της ποπ μουσικής. Όμως ο Χατζηγιάννης είναι ένας καταπληκτικός ποπ τραγουδιστής» είπε ο Πασχάλης.

