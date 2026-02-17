Νέες πληροφορίες έρχονται στο φως της δημοσιότητας μετά από τα όσα έχουν ακουστεί τον τελευταίο καιρό για την επιστροφή του Πασχάλη Τερζή στη μουσική βιομηχανία.

Ο τραγουδιστής, ο οποίος έχει αποφασίσει να απέχει από τα καλλιτεχνικά του καθήκοντα και ζει ένα πιο απλό και ήρεμο τρόπο ζωής, συνεργάζεται τον τελευταίο καιρό με τον Χρήστο Νικολόπουλο για ένα νέο τραγούδι.

Ο Χρήστος Νικολόπουλος τόνισε, μιλώντας στο «Στούντιο 4», από την αρχή ότι δεν πρόκειται για επιστροφή με την έννοια που πολλοί φαντάζονται: «Η συνεργασία μας είναι για ένα τραγούδι, να μην τα μπερδεύουμε», ανέφερε χαρακτηριστικά, βάζοντας φρένο στις προσδοκίες. Όπως εξήγησε, εδώ και χρόνια διατηρούν στενή φιλία και συναντιούνται συχνά, μακριά από τα φώτα. «Επειδή είναι φίλος μου ο Πασχάλης και τον βλέπω συχνά, πάω και με το μπουζούκι. Μια φορά πήγα και με κάποια τραγούδια, τα ηχογραφήσαμε».

Σύμφωνα με τα όσα μετέφερε ο δημοσιογράφος της εκπομπής «Πρωινό» σήμερα, Τρίτη 17/2, Θάνος Βάγιος, ο καλλιτέχνης και η οικογένειά του δεν συναινούν στο να δημιουργηθεί ΑΙ βίντεο κλιπ με τον Πασχάλη Τερζή να τραγουδά αυτό το νέο τραγούδι. Συγκεκριμένα, ο ίδιος λέει χαρακτηριστικά: «Το τραγούδι θα κυκλοφορήσει από μέρα σε μέρα κανονικά, πιθανότατα μέχρι το τέλος της εβδομάδας αυτής. Ωστόσο, ο ίδιος ο Πασχάλης Τερζής δεν συναίνεσε στη χρήση τεχνητής νοημοσύνης και δεν θα δούμε το τραγούδι οπτικοποιημένο. Το τραγούδι θα ανεβεί σε ψηφιακή πλατφόρμα. Η επιθυμία του Χρήστου Νικολόπουλου δεν έγινε δεκτή από τον ίδιο».

