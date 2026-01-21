Ο Πασχάλης Τερζής εισήχθη σήμερα, Τετάρτη 21/1, το πρωί, στο νοσοκομείο «Παπαγεωργίου» με αναπνευστικά προβλήματα, συνοδεία της γυναίκας του και κοντινού φίλου τους. Όλες τις πληροφορίες μετέφερε η εκπομπή «Super Κατερίνα».

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ τους, βρέθηκε στη μονάδα βραχείας νοσηλείας, όπου πήρε τις απαραίτητες οδηγίες και βοήθειες, έκανε εξετάσεις και επέστρεψε μετά από λίγες ώρες στο σπίτι του.

Πρόσφατα, ο Γιώργος Λιάγκας είχε αναφερθεί, μέσα από το «Πρωινό», στην υγεία του Πασχάλη Τερζή.

Που βρίσκεται σήμερα ο Πασχάλης Τερζής

Ο Πασχάλης Τερζής είναι ένας από τους πιο επιτυχημένους και αγαπητούς καλλιτέχνες της γενιάς του. Ωστόσο, τα τελευταία χρόνια παραμένει απομονωμένος από το κοινό του και μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας γενικότερα. Βρίσκεται στον τόπο καταγωγής του, στη Θεσσαλονίκη, στο δικό του σπίτι στην περιοχή της Πυλαίας.

Είναι το ησυχαστήριό του, γι’ αυτό και έχει επιλέξει το συγκεκριμένο μέρος. Πρόκειται για ένα κτήμα μεγάλης έκτασης, στο οποίο θα αντικρίσει κανείς μια μονοκατοικία με τεράστιο κήπο που έχει φτιάξει το μποστανάκι του, τον οποίο έχει παρουσιάσει μέσα από τα social media της η κόρη του, Γιάννας Τερζή, η οποία τον επισκέπτεται όσο περισσότερο μπορεί, όπως και ο γιος που απέκτησε από τον πρώτο γάμο του.

