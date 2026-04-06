Ο Χρήστος Νικολόπουλος μίλησε στην κάμερα της εκπομπής Buongiorno και αναφέρθηκε στον Πασχάλη Τερζή, με αφορμή το κομμάτι που κυκλοφόρησε ο αγαπημένος καλλιτέχνης με τίτλο, Θέλω να ‘σαι πάντα εκεί.

Όσα δήλωσε ο Χρήστος Νικολόπουλος

Μιλώντας για τον Πάσχαλη Τερζή, ο ίδιος ανέφερε πως έγραψε το εν λόγω κομμάτι προκειμένου να χαρεί ο αγαπημένος καλλιτέχνης, μιας και περνά πάρα πολύ χρόνο στο σπίτι του. «Το τραγούδι ηχογραφήθηκε πριν από τρία χρόνια μαζί με κιθάρα κι ένα μπουζούκι. Ο Πασχάλης είναι φίλος μου, πάω συχνά και παίζουμε τραγούδια. Το έκανα για να χαρεί κι ο ίδιος γιατί είναι λίγο καθηλωμένος στο σπίτι του. Μια χαρά είναι, απλά απέχει από τη δουλειά και χάρηκε πολύ που το άκουσε».

«Είναι μια χαρά με το χιούμορ του. Όπως όλοι, μπορεί να έχει κι ο ίδιος κάποια προβλήματα. Τον βλέπω, κάνουμε καλαμπούρι. Το ξέρει ότι λείπει, αλλά έκανε αυτή την επιλογή να απέχει. Έχει ένα ωραιότατο σπίτι στην Αγία Παρασκευή στη Θεσσαλονίκη», συμπλήρωσε ο Χρήστος Νικολόπουλος για τον Πασχάλη Τερζή, ο οποίος τα τελευταία χρόνια έχει αποσυρθεί από τα φώτα της δημοσιότητας.

Ο Πασχάλης Τερζής τα τελευταία χρόνια βρίσκεται στον τόπο καταγωγής του, τη Θεσσαλονίκη.

Είναι το ησυχαστήριό του, γι’ αυτό και έχει επιλέξει το συγκεκριμένο μέρος. Πρόκειται για ένα κτήμα μεγάλης έκτασης, στο οποίο θα αντικρίσει κανείς μία μονοκατοικία με τεράστιο κήπο που έχει φτιάξει το μποστάνι του, τον οποίο έχει δείξει μέσα από τα social media η κόρη του, Γιάννα Τερζή, που τον επισκέπτεται όσο πιο συχνά μπορεί, όπως και ο γιος του που απέκτησε από τον πρώτο του γάμο.

