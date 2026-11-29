Ο Πασχάλης Τσαρούχας έκανε μια ιδιαίτερα τρυφερή κίνηση προς την Κατερίνα Νοτοπούλου, επιλέγοντας να εκφράσει δημόσια τον θαυμασμό και την αγάπη του για τη σύντροφό του.

Αφορμή στάθηκε η πρόσφατη συνέντευξή της στον Δήμο Βερύκιο, στο podcast Raw της εφημερίδας «Τα Νέα», όπου μίλησε για πρώτη φορά ανοιχτά για την προσωπική ζωή της και τη σχέση τους.

Ο Πασχάλης Τσαρούχας, που συνήθως αποφεύγει να απασχολεί τα φώτα της δημοσιότητας με τα προσωπικά του, έκανε αυτή τη φορά μια εξαίρεση. Το απόγευμα του Σαββάτου 28 Νοεμβρίου, αναδημοσίευσε στο λογαριασμό του στο Facebook ένα απόσπασμα από τη συνέντευξη της Κατερίνας Νοτοπούλου, συνοδεύοντάς το με ένα μήνυμα γεμάτο τρυφερότητα.

«Αυτή είναι αυτή η γυναίκα! Η υπέροχη γυναίκα μου Κατερίνα Νοτοπούλου», έγραψε χαρακτηριστικά, δείχνοντας με το δικό του τρόπο τη στήριξη και την εκτίμησή του προς εκείνη.

Δείτε την ανάρτηση που ακολουθεί:

govastiletto.gr – Πασχάλης Τσαρούχας – Κατερίνα Νοτοπούλου: Νέα κοινή φωτογραφία του ζευγαριού από τη Θεσσαλονίκη