Ο Πασχάλης Τσαρούχας και η Κατερίνα Νοτοπούλου πραγματοποίησαν μια κοινή δημόσια εμφάνιση στη Θεσσαλονίκη, λίγες ώρες πριν ο ηθοποιός αποκαλύψει τη σχέση τους μέσα από μια τρυφερή δημοσίευση στο Instagram.

Οι δυο τους έδωσαν το «παρών» στην πρεμιέρα της παράστασης «Ζορμπάς» του Νίκου Καζαντζάκη, που πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 9 Οκτωβρίου στο Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος, στη Θεσσαλονίκη.

Η Κατερίνα Νοτοπούλου βρέθηκε στο πλευρό του ηθοποιού, ο οποίος πρωταγωνιστεί στην παράσταση ενσαρκώνοντας τον εμβληματικό Αλέξη Ζορμπά, και παρακολούθησε την επιστροφή της επιτυχημένης παραγωγής για δεύτερη χρονιά στη σκηνή.

Μάλιστα, στις φωτογραφίες που έδωσε στη δημοσιότητα το γραφείο Τύπου του ΚΘΒΕ, ο Πασχάλης Τσαρούχας και η Κατερίνα Νοτοπούλου ποζάρουν μαζί, χαμογελαστοί, μετά το τέλος της παράστασης.

Θυμίζουμε ότι ο Πασχάλης Τσαρούχας έχει αποκτήσει δύο παιδιά, ένα γιο, τον Αχιλλέα, από τον γάμο του με τη Θεοφανία Παπαθωμά, και μια κόρη από την πρώην σύντροφό του, Νατάσα Παπαγιάννη.

govastiletto.gr – Ο Πασχάλης Τσαρούχας μιλά για την προσωπική του ζωή – «Η ζωή δεν είναι μόνο η δουλειά»