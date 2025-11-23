Επιμέλεια: Δανάη Αλαμάνου

Ο Πασχάλης Τσαρούχας αναφέρθηκε στην εκπομπή «Weekend Live» στα λάθη που έχει κάνει κατά την οδήγηση, με αφορμή την υπόθεση της Δήμητρας Ματσούκα, η οποία συνελήφθη να οδηγεί μεθυσμένη και επικίνδυνα.

Ο ηθοποιός παραδέχθηκε ότι κι ο ίδιος έχει οδηγήσει πάνω από τα όρια ταχύτητας, χωρίς κράνος ή υπό την επήρεια αλκοόλ, τονίζοντας ότι όλοι έχουμε κάνει λάθη.

Ωστόσο, υπογράμμισε ότι το σημαντικό είναι να κατανοούμε τι πρέπει να κάνουμε για να προστατεύουμε τον εαυτό μας και τους άλλους.

«Όλοι έχουμε κάνει λάθη, όλοι έχουμε κάνει ανοησίες. Έχω τρέξει με πάρα πολλά χιλιόμετρα, έχω οδηγήσει χωρίς κράνος, έχω οδηγήσει πιωμένος. Το ζήτημα είναι τι πρέπει να κάνουμε. Αν αντιλαμβάνεσαι την αναγνωρισιμότητά σου ως παράδειγμα, τότε πρέπει να είσαι δύο φορές πιο προσεκτικός», σημείωσε ο Πασχάλης Τσαρούχας.

Ως έμπειρος μοτοσικλετιστής, επισήμανε τη σημασία της εμπειρίας στην οδήγηση: «Όσο αδειάζει το σακί της τύχης, γεμίζει το σακί της εμπειρίας».

Παρά τον πλήρη εξοπλισμό του, περιέγραψε ότι ένα σοβαρό τροχαίο μπορεί να συμβεί μέσα σε ελάχιστα δευτερόλεπτα: «Ήμουν εξωφρενικά καλά εξοπλισμένος, σαν να έφευγα για μεγάλο ταξίδι. Κι όμως, ένα σοβαρό τροχαίο μπορεί να συμβεί στα δύο βήματα».