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Ο Πασχάλης Τσαρούχας φαίνεται πως διανύει μια από τις πιο όμορφες και ευτυχισμένες περιόδους της προσωπικής του ζωής.

Ο ίδιος πλέον δεν κρύβει τον έρωτά του για την Κατερίνα Νοτοπούλου. Ο δημοφιλής ηθοποιός προχώρησε σε μια άκρως τρυφερή και δημόσια εξομολόγηση μέσα από τον προσωπικό λογαριασμό του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ξαφνιάζοντας ευχάριστα τους διαδικτυακούς φίλους του και επιβεβαιώνοντας με τον πιο κατηγορηματικό τρόπο τη σχέση τους.

Συγκεκριμένα, ο πρωταγωνιστής μοιράστηκε ένα στιγμιότυπο από το πρόσφατο, ρομαντικό ταξίδι που πραγματοποίησε το ζευγάρι στην Ιταλία. Στη φωτογραφία, ο ίδιος ποζάρει με φόντο το επιβλητικό τοπίο της Αίτνας. Ωστόσο, αυτό που έκλεψε τις εντυπώσεις και μαγνήτισε τα βλέμματα δεν ήταν η ομορφιά του τοπίου, αλλά η λεζάντα που επέλεξε να συνοδεύσει τη δημοσίευση. «Τραβηγμένη από την υπέροχη γυναίκα μου Κατερίνα Νοτοπούλου στην Αίτνα, δύο ημέρες πριν την έκρηξη του ηφαιστείου», έγραψε χαρακτηριστικά, χρησιμοποιώντας για πρώτη φορά ένα τόσο προσωπικό και δεσμευτικό χαρακτηρισμό για τη γνωστή πολιτικό.

Το ειδύλλιο ανάμεσα στον ηθοποιό και τη βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ μετρά ήδη μερικούς μήνες, όμως οι δύο τους είχαν επιλέξει μέχρι πρότινος να κρατούν εξαιρετικά χαμηλούς τόνους, μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας. Η αρχή της εξωστρέφειας έγινε πριν από λίγες εβδομάδες, όταν ο Πασχάλης Τσαρούχας δημοσίευσε την πρώτη τους κοινή φωτογραφία, γράφοντας με πάθος: «Κατερίνα μου. Ζωή μου. Ευτυχία μου».

Δείτε την ανάρτηση:

govastiletto.gr – Πασχάλης Τσαρούχας – Κατερίνα Νοτοπούλου: Έκαναν το επόμενο βήμα στη σχέση τους

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