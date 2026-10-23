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Ο Πασχάλης Τσαρούχας φαίνεται πως διανύει μια από τις πιο όμορφες και ευτυχισμένες περιόδους της προσωπικής του ζωής.
Ο ίδιος πλέον δεν κρύβει τον έρωτά του για την Κατερίνα Νοτοπούλου. Ο δημοφιλής ηθοποιός προχώρησε σε μια άκρως τρυφερή και δημόσια εξομολόγηση μέσα από τον προσωπικό λογαριασμό του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ξαφνιάζοντας ευχάριστα τους διαδικτυακούς φίλους του και επιβεβαιώνοντας με τον πιο κατηγορηματικό τρόπο τη σχέση τους.