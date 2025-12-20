Πασχάλης Τσαρούχας – Θεοφανία Παπαθωμά: Σπάνια κοινή εμφάνιση με τον 19χρονο γιο τους, Αχιλλέα στο θέατρο

Η Θεοφανία Παπαθωμά βρέθηκε στην πρεμιέρα της παράστασης «Εκείνος που έκλεψε τη μέρα και πλήρωσε τη νύχτα» σε μια σπάνια δημόσια εμφάνιση μαζί με το γιο της, Αχιλλέα και τον πρώην σύζυγό της, Πασχάλη Τσαρούχα.

Οι τρεις τους παρακολούθησαν την παράσταση και φωτογραφήθηκαν ύστερα μαζί, προσφέροντας μια ζεστή, οικογενειακή στιγμή. Ο Πασχάλης Τσαρούχας υπήρξε παντρεμένος με την Θεοφανία Παπαπθωμά από το 2006 μέχρι το 2013 όπου χώρισαν και επίσημα. Την πρώτη χρονιά του γάμου τους, απέκτησαν και τον 19χρονο Αχιλλέα, o οποίος ασχολείται με το μπάσκετ.

Ο Πασχάλης Τσαρούχας πέρα από τον Αχιλλέα έχει αποκτήσει άλλη μια κόρη, την 9χρονη Αλεξάνδρα με την πρώην σύντροφό του, Νατάσα Παπαγιάννη.

Η Θεοφανία Παπαθωμά υπήρξε ζευγάρι με το μουσικό Γρηγόρη Πετράκο από το 2013 μέχρι τον Οκτώβριο του 2023 και απέκτησαν μαζί δύο κόρες, την 10χρονη Αγάπη και την Άννα που είναι 8 χρονών.

Την Παρασκευή 19/12 στο Θέατρο Κατερίνα Βασιλάκου παρευρέθησαν αρκετά πρόσωπα, προκειμένου να παρακολουθήσουν την παράσταση που πρωταγωνιστεί ο Ορφέας Αυγουστίδης και η Ευγενία Σαμαρά. Μεταξύ αυτών, το «παρών» έδωσε και ο πατέρας του ηθοποιού, Ντίνος Αυγουστίδης.

Φωτογραφίες: NDP Photo Agency

