Επιμέλεια: Δανάη Αλαμάνου

Ένα από τα πιο σοβαρά περιστατικά revenge porn στην ελληνική τηλεόραση έφερε στο φως η ελληνική δικαιοσύνη, καταδικάζοντας γνωστό παρουσιαστή για τη διαρροή προσωπικού, «ροζ» βίντεο με πρωταγωνίστρια τη σύντροφό του.

Ο παρουσιαστής καλείται πλέον να καταβάλει 10.000 ευρώ για ηθική βλάβη, καθώς και 400 ευρώ δικαστικά έξοδα, ενώ αρχικά το θύμα είχε ζητήσει 50.000 ευρώ.

Ο Απόστολος Λύτρας, δικηγόρος θύματος revenge porn, μίλησε το πρωί της Δευτέρας 27/10 στο Πρωινό και αποκάλυψε ότι η πελάτισσά του ήταν σε κακή ψυχολογική κατάσταση όταν έγινε το περιστατικό.

Συγκεκριμένα, αποκάλυψε: «Έχουν περάσει αρκετά χρόνια, πράγματι τότε που έγινε το περιστατικό η ψυχολογική της κατάσταση ήταν άσχημη. Έκανε στην αρχή μια μήνυση μόνη της με αποτέλεσμα να μπει στο αρχείο. Έχουν ασκηθεί εφέσεις και από τις δυο πλευρές». «Όταν συμβαίνει ένα τέτοιο γεγονός πάντα γίνεται για εκδίκηση από τη στιγμή που δεν υπάρχει οικονομικό κίνητρο. O παρουσιαστής έδειξε το βίντεο στον νέο της σύντροφο, τον ηθοποιό», συμπλήρωσε στη συνέχεια ο δικηγόρος.