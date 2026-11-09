Ο Χρήστος Ζώτος έγινε για πρώτη φορά πατέρας, αφού η σύζυγός του, Κυριακή Καλλίγερου, έφερε στον κόσμο το πρώτο τους παιδί. Ο τραγουδιστής μοιράστηκε τη χαρμόσυνη είδηση με τους διαδικτυακούς φίλους του.

Το μεσημέρι της Κυριακής 8 Νοεμβρίου, ο ίδιος ανέβασε στον προσωπικό λογαριασμό του στο Instagram μια φωτογραφία στην οποία φαίνεται το μικροσκοπικό χεράκι του νεογέννητου γιου του, ανακοινώνοντας με αυτό τον τρόπο τον ερχομό του στην οικογένεια.

Ο Χρήστος Ζώτος και η σύζυγός του διανύουν πλέον μια ξεχωριστή περίοδο, καθώς κρατούν στην αγκαλιά τους τον γιο τους και ετοιμάζονται να ζήσουν μαζί τις πρώτες στιγμές της νέας τους καθημερινότητας ως γονείς.

Η εγκυμοσύνη είχε γίνει γνωστή τον περασμένο Μάιο, όταν το ζευγάρι δημοσίευσε κοινή φωτογραφία από το Παρίσι, στην οποία πόζαρε αγκαλιασμένο κρατώντας το υπερηχογράφημα του μωρού. Λίγες εβδομάδες αργότερα, στις 28 Ιουνίου, ο τραγουδιστής και η αγαπημένη του παντρεύτηκαν στα Κύθηρα, επισφραγίζοντας την κοινή τους πορεία.

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