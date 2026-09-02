Μια νέα σελίδα στη ζωή του άνοιξε ο Σον Όνο Λένον, ο νεότερος γιος του Τζον Λένον και της Γιόκο Όνο, καθώς έγινε για πρώτη φορά πατέρας σε ηλικία 50 ετών.

Ο μουσικός και η επί χρόνια σύντροφός του, Σάρλοτ Κεμπ Μουλ, υποδέχτηκαν το πρώτο τους παιδί, ένα αγοράκι που πήρε το όνομα Αουρέλιους.

Ο ίδιος μοιράστηκε τα ευχάριστα νέα μέσα από τον προσωπικό του λογαριασμό στο X, γράφοντας χαρακτηριστικά: «Η Σάρλοτ κι εγώ δημιουργήσαμε έναν “άνθρωπο”! Το όνομά του είναι Αουρέλιους! Ευχαριστούμε!».

Τη χαρά του ζευγαριού μοιράστηκε δημόσια και ο ετεροθαλής αδελφός του, Τζούλιαν Λένον, ο οποίος έγινε θείος για πρώτη φορά και έσπευσε να τους συγχαρεί.

Ο Σον Όνο Λένον διατηρεί σχέση με τη Σάρλοτ Κεμπ Μουλ από το 2006. Έχοντας ακολουθήσει τα μουσικά βήματα του πατέρα του, δραστηριοποιείται ως συνθέτης, παραγωγός και πολυοργανίστας.

Η γέννηση του Αουρέλιους αποτελεί ξεχωριστή στιγμή για την οικογένεια Λένον, καθώς είναι το πρώτο εγγόνι του Τζον Λένον και της Γιόκο Όνο.

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