Στην εκπομπή Buongiorno, ο Πατρίκιος Κωστής μίλησε το πρωί της Δευτέρας (5/1), στη Φαίη Σκορδά για μια σειρά θεμάτων, μεταξύ των οποίων και η βαθιά του συγκίνηση στο επετειακό επεισόδιο της σειράς Παρά Πέντε.

Ο ηθοποιός αναφέρθηκε στον αείμνηστο Γεράσιμο Μιχελή, ο οποίος είχε φύγει από τη ζωή στις 15 Ιουλίου, και στην ένταση των συναισθημάτων που ένιωσε κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων.

Οι δυο τους είχαν υποδυθεί τους κακούς στην επιτυχημένη σειρά του Mega, και η σχέση τους υπήρξε στενή.

Ο Πατρίκιος περιέγραψε τη βραδιά λέγοντας: «Ήταν φοβερή εκείνη η στιγμή, ήρθαμε αντιμέτωποι με τα συναισθήματά μας. Ήμουν λίγο ευσυγκίνητος, και όταν μιλούσε η κυρία Έφη, σπάγαμε όλοι σαν ντόμινο. Όσα έλεγαν όσοι ανέβαιναν ήταν τόσο πηγαία που δεν μπορούσαμε να συγκρατηθούμε».

Όσο για την κενή καρέκλα που αντιπροσώπευε τον Γεράσιμο, ο ηθοποιός εξομολογήθηκε: «Όταν μου είπε ο Γιώργος να ανέβω στον καναπέ, δεν ήξερα τι να πω. Ένιωθα ότι έπρεπε να μιλήσω εις διπλούν. Ήταν δύσκολο και ένιωθα υποχρέωση να τιμήσω αυτόν τον άνθρωπο».

Ο Πατρίκιος έκλεισε με νοσταλγία για την εποχή των γυρισμάτων: «Τότε το απολαμβάναμε, ήμασταν φρέσκοι στη δουλειά και ήταν μια ευλογία για εμάς. Δέσαμε με τον Γεράσιμο και η συνεργασία μας ήταν μοναδική».