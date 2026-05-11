Η Πατρίτσια Μίλικ Περιστέρη έγινε μαμά για πρώτη φορά, και έκανε την αποκάλυψη μέσα από τον προσωπικό λογαριασμό της στο Instagram με αφορμή τη Γιορτή της Μητέρας.

Πιο συγκεκριμένα, η ηθοποιός που έγινε ευρέως γνωστή μέσα από το ρόλο της Χαράς στην επιτυχημένη σειρά του Mega, «Χαρά αγνοείται», ανέβασε την πρώτη φωτογραφία αγκαλιά με το μωρό της και περιέγραψε τα συναισθήματά της για τη μητρότητα.

Η Πατρίτσια Μίλικ Περιστέρη έγραψε: «Το να είσαι μητέρα είναι να ανακαλύπτεις μια αγάπη τόσο βαθιά, τόσο αγνή και τόσο συντριπτική, που αλλάζει για πάντα τον τρόπο με τον οποίο βλέπεις τον κόσμο. Το να είσαι μητέρα είναι επίσης φόβος. Οι σιωπηλές προσευχές, η συνεχής ανησυχία, το να ελέγχεις αν αναπνέουν, η ακατανίκητη ανάγκη να τα προστατεύσεις από τα πάντα.

Η μητρότητα είναι να είσαι εξαντλημένη με τρόπους που ποτέ δεν φανταζόσουν… και παρ’ όλα αυτά να νιώθεις ότι η καρδιά σου δεν ήταν ποτέ πιο γεμάτη. Οι άυπνες νύχτες αξίζουν για κάθε αγκαλιά, κάθε μικρό ήχο, κάθε στιγμή μαζί τους στην αγκαλιά σου», χωρίς να αποκαλύπτει το φύλο του μωρού, αλλά και το πότε ακριβώς γέννησε.

Η Πατρίτσια Μίλικ Περιστέρη γνωρίστηκε με τον σύζυγό της, Marcos Cojab στο Παρίσι και από το 2019 μένουν μόνιμα μαζί στο Μεξικό, μιας και ο σύντροφός της, ανήκει σε μια από τις πιο γνωστές εβραϊκές οικογένειες της χώρας. Ο Marcos Cojab, όπως είναι το όνομά του, σπούδασε αρχιτεκτονική, και στη συνέχεια ασχολήθηκε με τη γλυπτική, ενώ στο portfolio του υπάρχουν συνεργασίες με διάσημους οίκους, όπως ο Franck Muller.

Η Πατρίτσια Μίλικ Περιστέρη έρχεται στην Ελλάδα μόνο για διακοπές μαζί με τον αγαπημένο της, προκειμένου να κάνει τις διακοπές της και να δει τους συγγενείς της αλλά και κάποιους φίλους της.

Η ηθοποιός απολαμβάνει τη ζωή της στο Μεξικό και μαζί με τον σύζυγό της κάνουν σχέδια για το κοινό τους μέλλον με το παιδί τους.

