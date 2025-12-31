Η Πατρίτσια Μίλικ Περιστέρη ντύθηκε νυφούλα λίγο πριν γίνει μητέρα για πρώτη φορά.

Η 37χρονη ηθοποιός, που αγαπήθηκε πολύ από το κοινό μέσα από το ρόλο της στη σειρά «Χαρά Αγνοείται», θα κρατά σε λίγες εβδομάδες στην αγκαλιά της το πρώτο παιδί της, καρπό του έρωτά της με τον αρραβωνιαστικό της και διεθνούς φήμης εικαστικό, Marcos Cojab.

Μάλιστα, όπως αποκάλυψε η ίδια δημοσιεύοντας φωτογραφίες στα Instagram Stories, εκείνη και ο σύντροφός της παντρεύτηκαν λίγο πριν την εκπνοή του 2025.

Η Πατρίτσια Μίλικ Περιστέρη μοιράστηκε στιγμιότυπα τόσο μέσα από την εκκλησία, όσο και με φουσκωμένη κοιλίτσα, αποδεικνύοντας ότι ήταν η πιο όμορφη νύφη, παρά την προχωρημένη εγκυμοσύνη της.

Λίγο αργότερα, η πρώην ηθοποιός έγραψε για το νέο κεφάλαιο της ζωής της:

«Το 2025 ήταν τρυφερό και ειλικρινές. Αναδιάταξε τα σχέδιά μας, απάλυνε τις γωνίες μου και μου χάρισε τα δύο πράγματα που θα κουβαλώ για πάντα. Έγινα μητέρα (σχεδόν εκεί), όχι όταν νόμιζα ότι θα γινόταν, αλλά ακριβώς όταν η ψυχή μου ήταν έτοιμη.

Ύστερα από δύο χρόνια αρραβώνα, διαλέξαμε την αγάπη αντί για το σωστό timing. Χωρίς φανφάρες. Χωρίς βιασύνη. Μόνο εμείς, η οικογένειά μας και μια υπόσχεση που δόθηκε αθόρυβα, με γεμάτες καρδιές. Το 2025 μού έμαθε ότι οι πιο ουσιαστικές στιγμές δεν ζητούν άδεια, δεν περιμένουν την τελειότητα και δεν χρειάζονται κοινό.

Απλώς έρχονται και σε αλλάζουν. Αφήνω αυτή τη χρονιά μπαίνοντας σε ένα νέο κεφάλαιο της ζωής μας, κρατώντας μέσα μου μια νέα ζωή, γείωση και βαθιά ευγνωμοσύνη. Σε ευχαριστώ, 2025. Ήσουν μεταμορφωτικό. Γεια σου, 2026. Σε υποδέχομαι πιο απαλή, πιο δυνατή και ακριβώς εκεί που πρέπει να βρίσκομαι».

govastiletto.gr – Έγκυος η Πατρίτσια Μίλικ Περιστέρη – Η ανάρτηση με φουσκωμένη κοιλιά