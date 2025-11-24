Πέθανε, το Σάββατο 22/11, σε ηλικία 80 ετών ο Ιρλανδός σχεδιαστής και προσωπικός στυλίστας της Πριγκίπισσας Diana, Paul Costelloe.

Η οικογένειά του ανακοίνωσε: «Με βαθιά θλίψη ανακοινώνουμε τον θάνατο του Paul Costelloe μετά από σύντομη ασθένεια». Ο προσωπικός σχεδιαστής της αείμνηστης πριγκίπισσας Diana πέθανε στο Λονδίνο, όπου ήταν με τη σύζυγό του και τα επτά παιδιά του.

Η πορεία του στο χώρο της μόδας υπήρξε διακριτική αλλά καθοριστική. Από το 1983, όταν ανέλαβε καθήκοντα προσωπικού στυλίστα της πριγκίπισσας Diana, μέχρι και το 1997, συνόδευε την πιο φωτογραφημένη γυναίκα του πλανήτη όχι μόνο με τις δημιουργίες του, αλλά και με μια βαθιά αίσθηση εμπιστοσύνης. Όπως είχε εξομολογηθεί σε συνέντευξή του, η συνεργασία αυτή δεν ήταν απλώς μια επαγγελματική ευκαιρία – ήταν η στιγμή που ένιωσε ότι το όνειρό του είχε πραγματικά δικαιωθεί.

Πίσω από τους τίτλους και τα φώτα, θυμόταν πάντα την Diana σαν ένα άνθρωπο με απλότητα: μια γυναίκα που τον κερνούσε τσάι και σπιτικά scones, που δεν επιδίωκε να επιβληθεί με τη βασιλική της ιδιότητα, αλλά να σταθεί με καλοσύνη.

Οι συλλογές του αποτελούσαν ένα διάλογο ανάμεσα στο παραδοσιακό και το σύγχρονο. Το τουίντ, τα φλοράλ μοτίβα και το ιρλανδικό λινό δεν ήταν απλώς υλικά – ήταν η μνήμη της πατρίδας του, την οποία κουβαλούσε πάντοτε ως δημιουργική πυξίδα. Χαρακτηριστικό του ήταν ότι μπορούσε να μεταμορφώσει τα “old school” στοιχεία σε κάτι φρέσκο, χρωματιστό και απροσδόκητο.

Τις τελευταίες δύο δεκαετίες συνέδεσε το όνομά του με μια ιδιαίτερα επιτυχημένη συνεργασία με τα Dunnes Stores, δημιουργώντας σειρές που έφεραν την υπογραφή του σε χιλιάδες σπίτια. Ακόμη και πρόσφατα, στη διοργάνωση της Εβδομάδας Μόδας του Λονδίνου, παρουσίασε μια συλλογή που ταξίδευε το κοινό στη δεκαετία του ’60, με το χαρακτηριστικό τίτλο “We stroll down Rodeo Drive”.

Όσο έντονη κι αν ήταν η πορεία του στο χώρο, ο ίδιος ονειρευόταν κάτι πιο ήρεμο. Όπως αποκάλυψε σε συνέντευξή του το 2024, η αληθινή του φιλοδοξία ήταν κάποτε να αφήσει πίσω του τη μόδα. Να πάρει ένα παλιό αυτοκίνητο, να διασχίσει τη γαλλική ύπαιθρο και να αφοσιωθεί στη ζωγραφική. Ένα όνειρο που φανέρωνε την αφοπλιστική του ευαισθησία – την ίδια που έκανε τις δημιουργίες του τόσο ξεχωριστές.

Σήμερα, το όνομά του μένει ως υπενθύμιση ενός δημιουργού που δεν ακολούθησε απλώς τις τάσεις, αλλά τις διαμόρφωσε, και ενός ανθρώπου που έφυγε αφήνοντας πίσω του μια αισθητική παρακαταθήκη γεμάτη ανθρωπιά, κομψότητα και βαθιά αγάπη για την τέχνη.

