Ο Paul Wesley και η Natalie Kuckenburg απολαμβάνουν τις καλοκαιρινές τους διακοπές στο νησί των Ανέμων.

Το ζευγάρι απαθανατίστηκε σε γνωστή παραλία του νησιού, την ώρα που χαλάρωνε δίπλα στη θάλασσα, απολαμβάνοντας το μπάνιο του και την καλοκαιρινή ατμόσφαιρα.

Οι δυο τους γνωρίστηκαν για πρώτη φορά το 2022 και από τότε διατηρούν έναν ισχυρό δεσμό, ταξιδεύοντας συχνά μαζί στο εξωτερικό.

Ο Paul Wesley έγινε ευρύτερα γνωστός μέσα από τη δημοφιλή σειρά The Vampire Diaries, ενώ η Natalie Kuckenburg είναι Γερμανο-Βραζιλιάνικο μοντέλο με διεθνή πορεία, συνεργασίες με μεγάλα fashion brands και παρουσίες σε εξώφυλλα περιοδικών όπως το Harper’s Bazaar Brazil.

Παρά τη διαφορά ηλικίας τους (17 ετών), η σχέση τους δείχνει να παραμένει δυνατή και ισορροπημένη, με τους ίδιους να απολαμβάνουν κάθε κοινή τους στιγμή.

Πηγή: NDP Photo Agency