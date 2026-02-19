Η Παυλίνα Βουλγαράκη μίλησε ανοιχτά για την εμπειρία της στην επιτροπή επιλογής των τραγουδιών για το «Sing for Greece», αποκαλύπτοντας την πρώτη της αντίδραση όταν άκουσε το «Ferto» του Akyla, που θα εκπροσωπήσει την Ελλάδα στη Eurovision Song Contest 2026.

Η τραγουδίστρια συμμετείχε στη διαδικασία αξιολόγησης των 264 συμμετοχών, από τις οποίες προκρίθηκαν 28 για τους δύο ελληνικούς ημιτελικούς.

Όπως ανέφερε, άκουσε όλα τα κομμάτια περισσότερες από μία φορές, χωρίς να γνωρίζει ποιος καλλιτέχνης κρύβεται πίσω από το κάθε τραγούδι, γεγονός που της επέτρεψε να εστιάσει αποκλειστικά στη μουσική.

Σε ό,τι αφορά το «Ferto», εξήγησε πως δεν ήταν ανάμεσα στα τραγούδια που της έκαναν άμεσα εντύπωση.

Ωστόσο, όταν έμαθε ποιος είναι ο Akylas και άρχισε να παρακολουθεί τη δουλειά του, ένιωσε σταδιακά να δημιουργείται μια σύνδεση. Όπως τόνισε, μόνο ακούγοντας το τραγούδι δεν της προκάλεσε κάποιο ιδιαίτερο συναίσθημα.

Παράλληλα, αποκάλυψε πως από τις συμμετοχές που ξεχώρισε αρχικά ήταν εκείνες του Good Job Nicky και της Αλεξάνδρας Σιετή.

