Βαθιά συγκινημένη εμφανίστηκε η Παυλίνα Βουλγαράκη, μετά την είδηση του θανάτου της μητέρας της Αφροδίτης Νέστορα, σε ένα περιστατικό που προκάλεσε σοκ και έντονη συγκίνηση στην κοινή γνώμη.

Η γνωστή τραγουδίστρια προχώρησε σε μια ιδιαίτερα προσωπική ανάρτηση στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, εκφράζοντας τη συμπαράστασή της στην οικογένεια της εκλιπούσας, ενώ παράλληλα μοιράστηκε μια τραυματική εμπειρία από την εφηβεία της που, όπως ανέφερε, σημάδεψε καθοριστικά τη ζωή της.

Αναδημοσιεύοντας σχετική ανάρτηση, τη συνόδευσε με το τραγούδι της «Μωβ Καληνύχτες» και περιέγραψε ένα γεγονός εμπρηστικής επίθεσης που είχε σημειωθεί στο παρελθόν στο σπίτι της οικογένειάς της.

«Λυπάμαι με όλη μου την καρδιά. Κάποιες φορές με ρωτάνε τι σχέση έχω με τον ύπνο. Σταμάτησα να κοιμάμαι πριν από 23 χρόνια… Όταν άκουσα 8 μπαμ και νόμιζα ότι κάποιος έκανε κόντρες, μέχρι που κατάλαβα ότι το σπίτι μας καίγεται… Πήρα την αδελφή μου αγκαλιά και ξύπνησα τη μητέρα μου. Τι θα γινόταν αν δεν είχα ξυπνήσει; Ας μην ξανακοιμηθώ ποτέ», έγραψε χαρακτηριστικά.

Η εξομολόγηση της τραγουδίστριας προκάλεσε έντονη συγκίνηση στους διαδικτυακούς της φίλους, οι οποίοι έσπευσαν να της στείλουν μηνύματα στήριξης και συμπαράστασης.

Govastiletto.gr – Παυλίνα Βουλγαράκη – Στέφανος Στρατάκης: Φωτογραφίες από τη ρομαντική βάφτιση της μικρής Ερωφίλης στην Κρήτη