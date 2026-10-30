Στην ενασχόλησή του με την αστρολογία έχει αφοσιωθεί τα τελευταία χρόνια ο Παύλος Χαϊκάλης, επιχειρώντας να αναλύσει και να ερμηνεύσει θέματα που μονοπωλούν το ενδιαφέρον της επικαιρότητας.

Αυτή τη φορά, ο γνωστός ηθοποιός στράφηκε στον απρόσμενο χαμό του Γιώργου Μαζωνάκη, ο οποίος έφυγε από τη ζωή στις 9 Σεπτεμβρίου 2026, σε ηλικία 54 ετών, αφήνοντας ανεξίτηλο το αποτύπωμά του και προκαλώντας μεγάλη θλίψη στο πανελλήνιο.

Σε βίντεο που ανάρτησε στο προσωπικό του κανάλι στο YouTube, ο Παύλος Χαϊκάλης προχώρησε στην ανάλυση του αστρολογικού χάρτη του αδικοχαμένου τραγουδιστή, επιχειρώντας να συσχετίσει τις πλανητικές επιρροές τόσο με τα αίτια του θανάτου του όσο και με τις δικαστικές διαμάχες που ακολούθησαν.

«Ο Άρης με τον Ουρανό πάνω στον ωροσκόπο δείχνει πάντοτε φυλάκιση, περιορισμό, πόνο, στέρηση», ανέφερε αρχικά ο ηθοποιός, εξηγώντας πως, σύμφωνα με τη δική του προσέγγιση, οι συγκεκριμένες ενδείξεις μπορεί να αφορούν όχι μόνο το ίδιο το πρόσωπο, αλλά και ανθρώπους του περιβάλλοντός του.

Στη συνέχεια, αναφέρθηκε στην προφυλάκιση γιατρού που εμπλέκεται στην υπόθεση, επιχειρώντας να ερμηνεύσει την εξέλιξη αυτή μέσα από τις θέσεις των πλανητών.

Ιδιαίτερη αίσθηση, ωστόσο, προκαλεί η αναφορά του σε έναν ακόμη αστρολογικό συνδυασμό, τον οποίο ο ίδιος συνέδεσε με την έννοια της δηλητηρίασης.

«Έχουμε Άρη, Ποσειδώνα και Κρόνο. Ο Κρόνος είναι πάνω στον προοδευμένο Άρη και Ποσειδώνα, αυτό είναι δηλητηρίαση. Έπρεπε κάποιος να του πει να προσέξει», υποστήριξε ο Παύλος Χαϊκάλης.

Ο ηθοποιός ολοκλήρωσε την τοποθέτησή του, επισημαίνοντας τη σημασία που αποδίδει ο ίδιος στην αστρολογία: «Τα άστρα υπάρχουν για να μας οδηγούν, εμείς δεν θέλουμε να δούμε τις οδηγίες που μας δίνουν».

Δείτε το βίντεο

Το χρονικό του θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη

Ο Γιώργος Μαζωνάκης έφυγε από τη ζωή στις 9 Σεπτεμβρίου 2026, έπειτα από καρδιακή ανακοπή που υπέστη ενώ βρισκόταν σε ιδιωτικό ιατρείο στο Κολωνάκι.

Ο αγαπημένος τραγουδιστής μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο «Ελπίς», όπου, παρά τις προσπάθειες των γιατρών να τον επαναφέρουν, διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες έχασε τη ζωή του αποτέλεσαν αντικείμενο δικαστικής έρευνας, με δύο γιατρούς που εμπλέκονται στην υπόθεση να κρίνονται προφυλακιστέοι, αρνούμενοι τις κατηγορίες που αντιμετωπίζουν.

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