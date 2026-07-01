Στο «Πρωινό» του ΑΝΤ1 μίλησε ο Παύλος Χαϊκάλης για τον θάνατο του Μιχάλη Μόσιου, γνωστού και ως «Ταμτάκου», ο οποίος έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 79 ετών.

Ο ηθοποιός, εμφανώς συγκινημένος, αναφέρθηκε στη μακρόχρονη γνωριμία και συνεργασία τους, περιγράφοντάς τον ως έναν αυθεντικό και ιδιαίτερο άνθρωπο, με έντονη προσωπικότητα και χιούμορ.

Όπως είπε, ο Μιχάλης Μόσιος υπήρξε μια δύσκολη, αλλά σημαντική φιγούρα στον χώρο του θεάτρου, με μια πορεία γεμάτη εμπειρίες και προκλήσεις.

Παρά τις δυσκολίες που αντιμετώπισε στη διάρκεια της καριέρας του, διατήρησε, όπως τόνισε, την αμεσότητα και την ειλικρίνειά του.

Ο Παύλος Χαϊκάλης στάθηκε ιδιαίτερα στη συνεργασία τους σε θεατρική περιοδεία στην Κύπρο, σημειώνοντας πως ήταν από τις τελευταίες κοινές τους δουλειές και πως τους συνέδεε φιλία μέχρι πρόσφατα.

Κλείνοντας, ο ηθοποιός εξέφρασε τη βαθιά του θλίψη για την απώλεια, στέλνοντας συλλυπητήρια στην οικογένειά του, ενώ δεν έκρυψε τη συναισθηματική του φόρτιση λέγοντας χαρακτηριστικά: «Με τσάκισες με αυτό το τηλεφώνημα».

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