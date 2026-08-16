Ο χρόνος φαίνεται πως είναι με το μέρος του Παύλου Ευαγγελόπουλου, καθώς στα 64 του χρόνια εντυπωσιάζει ξανά με την εμφάνισή του. Ο δημοφιλής ηθοποιός μοιράστηκε καλοκαιρινές στιγμές από τις διακοπές του, απολαμβάνοντας τον ήλιο και τη θάλασσα. Οι φωτογραφίες του με μαγιό και η εντυπωσιακή φυσική του κατάσταση απέσπασαν τα πιο κολακευτικά σχόλια.

Ο Παύλος Ευαγγελόπουλος έχει αφήσει το δικό του αποτύπωμα στην ελληνική τηλεόραση, το θέατρο και τον κινηματογράφο, ιδιαίτερα μέσα από τις παραγωγές της δεκαετίας του ’80 και του ’90.

Σήμερα, αρκετά χρόνια αργότερα, συνεχίζει να διατηρείται σε εξαιρετική φόρμα, αξιοποιώντας τις καλοκαιρινές του διακοπές για να χαλαρώσει και να ξεκουραστεί μακριά από την καθημερινότητα.

Ο ηθοποιός έχει μιλήσει στο παρελθόν και για την προσωπική του ζωή, εξηγώντας πως η απόφασή του να μην παντρευτεί δεν ήταν αποτέλεσμα συγκυριών, αλλά μια συνειδητή επιλογή.

«Δεν παντρεύτηκα, δεν ήθελα. Ήταν μια συνειδητή επιλογή, μέχρι στιγμής δεν το έχω μετανιώσει. Στις σχέσεις μου, όταν ήταν πιο σοβαρές, όφειλα να ξεκαθαρίσω ότι δεν θέλω να παντρευτώ για να μη δημιουργούνται παρεξηγήσεις», είχε δηλώσει χαρακτηριστικά.

«Ήμουν κάθετος σε αυτό και εξακολουθώ να είμαι. Δεν βλέπω τον λόγο να παντρευτώ. Μπορώ να είμαι με κάποια που να μου αρέσει, να ζούμε μαζί και μέχρι εκεί. Αν δεν θες να κάνεις παιδιά, δεν νομίζω ότι υπάρχει λόγος να παντρευτείς», είχε αναφέρει.

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