Ο Παύλος Κοντογιαννίδης μίλησε για την ταινία «Καποδίστριας» και τις αντιδράσεις γύρω από αυτή, σε συνέντευξή του στην εκπομπή Super Κατερίνα, τη Δευτέρα 12 Ιανουαρίου.

Ο ηθοποιός, που υποδύεται τον Λάζαρο Κουντουριώτη, τόνισε πως τόσο εκείνος, όσο και όλοι οι συντελεστές, μαζί με τον σκηνοθέτη Γιάννη Σμαραγδή, έδωσαν την ψυχή τους για το αποτέλεσμα.

Ο Κοντογιαννίδης σχολίασε χαρακτηριστικά: «Κάποιοι που ασκούν κριτική δεν έχουν καν δει την ταινία, κάνουν προπαγάνδα χωρίς λόγο. Ο κόσμος όμως ανταποκρίνεται: από Σέρρες και Βέροια οι προβολές είναι sold out για τις επόμενες πέντε μέρες».

Παρά τις αρνητικές γνώμες που κυκλοφορούν, ο ηθοποιός επισήμανε πως το κοινό φεύγει συγκινημένο από την αίθουσα, δείχνοντας ότι η ταινία αγγίζει το συναίσθημα των θεατών.

Ο ίδιος πρόσθεσε: «Είμαι στεναχωρημένος από κάποιες κριτικές. Ο κόσμος φεύγει δακρυσμένος, οπότε γιατί να βγάζουμε μιζέρια; Είναι απαράδεκτο να ακούμε αρνητικά σχόλια για τον Σμαραγδή, ειδικά όταν όλοι οι καλλιτέχνες έχουν καταθέσει ψυχή».

Ο Παύλος Κοντογιαννίδης υπογράμμισε πως το σενάριο απευθύνεται διεθνώς και είναι κυρίως στα ελληνικά και αγγλικά, ενώ επεσήμανε την προσπάθεια του σκηνοθέτη να συνδέσει την ιστορία του Καποδίστρια με διεθνείς προσωπικότητες, όπως ο Κένεντι.

Τόνισε ότι, οι καλλιτέχνες είναι ευαίσθητα άτομα και η κριτική πρέπει να γίνεται με σεβασμό.

Govastiletto.gr – Ο Παύλος Κοντογιαννίδης σοκάρει για τις καταστροφικές φωτιές στην Αττική: «Όλα έγιναν κάρβουνο, το σπίτι μου σώθηκε από θαύμα»