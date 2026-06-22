Ο Παύλος Κουρτίδης, ο πολυσχιδής ηθοποιός, σκηνοθέτης και χορογράφος που αγαπήθηκε μέσα από μεγάλες τηλεοπτικές επιτυχίες όπως το «Κόκκινο Ποτάμι» και οι «Άγριες Μέλισσες», έφυγε σήμερα, Δευτέρα 22 Ιουνίου, από τη ζωή στα 53 του χρόνια μετά από μάχη με σοβαρή ασθένεια, βυθίζοντας στο πένθος τον καλλιτεχνικό κόσμο.

Η είδηση του θανάτου του, την οποία έκανε γνωστή ο Σπύρος Μπιμπίλας, στερεί από το ελληνικό και διεθνές προσκήνιο έναν ακάματο «εργάτη» της τέχνης, ένα δημιουργό με σπάνια αισθητική, κοσμοπολίτικη αύρα και μια πορεία γεμάτη πάθος, κίνηση και ερμηνευτικό βάθος.

Ο Παύλος Κουρτίδης δεν υπήρξε ποτέ ένας συμβατικός καλλιτέχνης. Γεννημένος το 1973 στο Βούπερταλ της Γερμανίας και μεγαλωμένος στη Θεσσαλονίκη, κουβαλούσε πάντα μέσα του την πολυπολιτισμικότητα. Με ποντιακή καταγωγή από την Ποντοηράκλεια του νομού Κιλκίς, κατάφερε να συνδυάσει τις ρίζες του με μια σύγχρονη, διεθνή καλλιτεχνική ταυτότητα.

Οι σπουδές του στο περίφημο “Arts Ed London Schools” του έδωσαν τα απαραίτητα εφόδια για να αναπτύξει μια μοναδική σχέση με το σώμα και τον λόγο. Για περισσότερα από 15 χρόνια εργάστηκε εντατικά ως χορευτής και χορογράφος. Το 2005 ίδρυσε το δικό του χοροθέατρο και το 2009 δημιούργησε το «Θέατρο ΠΚ» στην Αθήνα, ένα χώρο που έγινε κοιτίδα πρωτοποριακών παραστάσεων, όπου η σωματική έκφραση συναντούσε το αρχέγονο δράμα.

Ένας χαμαιλέοντας της μικρής και μεγάλης οθόνης

Αν και το θεατρικό κοινό τον γνώριζε ως ένα οραματιστή σκηνοθέτη και κινησιολόγο, η ευρεία αναγνώριση ήρθε μέσα από την τηλεόραση, όπου ξεχώρισε για την επιβλητική του παρουσία και το στιβαρό του παίξιμο.

Οι συμμετοχές του στις εμβληματικές σειρές «Το Κόκκινο Ποτάμι» και «Άγριες Μέλισσες» τον καθιέρωσαν στη συνείδηση του κοινού . Είχε το χάρισμα να δίνει πνοή σε χαρακτήρες με έντονη εσωτερικότητα, κάνοντας κάθε του πέρασμα αξιομνημόνευτο.

Στην επιτυχημένη, καθημερινή σειρά «Ηλέκτρα» της δημόσιας τηλεόρασης, υποδύθηκε τον Ορέστη , ένα ρόλο γεμάτο προκλήσεις, αποδεικνύοντας ξανά την υποκριτική του ωριμότητα.

Στην κινηματογραφική ταινία «Καποδίστριας», ο Παύλος Κουρτίδης ενσάρκωσε τον Μανιάτη αγωνιστή Κωνσταντή Μαυρομιχάλη. Η μεταμόρφωσή του για τις ανάγκες του ρόλου ήταν τόσο ριζική, με μακριά μαλλιά και παραδοσιακό μουστάκι, που απέδειξε περίτρανα την ιδιότητά του ως «χαμαιλέοντα» της υποκριτικής.

Ο Παύλος Κουρτίδης δεν περιορίστηκε ποτέ στα ελληνικά σύνορα. Μιλώντας άπταιστα ελληνικά, γερμανικά και αγγλικά, μοίραζε τη ζωή και την καριέρα του ανάμεσα σε Αθήνα, Γερμανία και Λίβερπουλ. Τα τελευταία χρόνια η διεθνής του καριέρα βρισκόταν σε εντυπωσιακή άνοδο.

Πρωταγωνίστησε στη σειρά μυστηρίου “Rembetis die Geisterjäger” του γερμανικού δικτύου ZDF και στην παραγωγή της Warner Bros. Discovery «Klara», ενώ το όνομά του φιγουράριζε σε ευρωπαϊκά πρότζεκτ δίπλα σε ξένους δημιουργούς. Παράλληλα, με τη βαθιά, μπάσα φωνή του, χάρισε συγκλονιστικές ερμηνείες ως αφηγητής ηχητικών βιβλίων, ζωντανεύοντας σπουδαία έργα, όπως του Νίκου Καζαντζάκη.

Η τελευταία του συνέντευξη

Σε μια από τις τελευταίες του τοποθετήσεις, με αφορμή τη συμμετοχή του στην «Ηλέκτρα» και τα διεθνή του βήματα, ο Παύλος Κουρτίδης είχε μοιραστεί σκέψεις που αποτυπώνουν πλήρως τη φιλοσοφία του για τη ζωή και την τέχνη.

Ο ίδιος είχε αναφέρει: «Ο πολιτισμός και η τέχνη στην Ελλάδα απαιτούν να είσαι μαχητής. Έμαθα από μικρός να παλεύω, να μην τα παρατάω με το πρώτο εμπόδιο. Όταν έφτιαχνα το “Θέατρο ΠΚ”, το έκανα με προσωπικό κόπο και θυσίες, επειδή πίστευα ότι το κοινό έχει ανάγκη από αλήθεια. Ζούμε σε μια εποχή με πολλή βαρβαρότητα γύρω μας και η τέχνη είναι το μόνο αντίδοτο».

Ο θάνατος του Παύλου Κουρτίδη αφήνει ένα δυσαναπλήρωτο κενό. Ήταν ένας άνθρωπος που έβλεπε την τέχνη ως μια συνεχή κίνηση, μια μάχη ενάντια στη στασιμότητα. Δίδαξε προσέγγιση ρόλου και αυτοσχεδιασμό σε νέους καλλιτέχνες, αφήνοντας πίσω του όχι μόνο το έργο του, αλλά και μια σπουδαία παρακαταθήκη ήθους και επαγγελματισμού.

Έφυγε νωρίς, στην πιο δημιουργική του ηλικία, αφήνοντας στη μέση σχέδια, ρόλους και όνειρα. Το κοινό θα τον θυμάται πάντα για το βλέμμα του, την ευγένειά του και εκείνη την εσωτερική φλόγα που φώτιζε κάθε του βήμα στο σανίδι και το πλατό.

govastiletto.gr – Έφυγε από τη ζωή ο Παύλος Κουρτίδης