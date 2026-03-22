Ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης στράφηκε κατά της σατιρικής εκπομπής του Αντώνη Κανάκη, «Ράδιο Αρβύλα».

Σε απόσπασμα από τη συνέντευξη που έδωσε στη διαδικτυακή εκπομπή της Κατερίνας Παναγοπούλου, «Face to face», το οποίο προβλήθηκε στο «Χαμογέλα και πάλι», ο Παύλος Μαρινάκης «καρφώνει» τους «Ράδιο Αρβύλα», κάνοντας λόγω για δολοφονία χαρακτήρων από πλευράς τους.

«Δεν έχω πρόβλημα με τη σάτιρα. Με τη σάτιρα μεγαλώσαμε. Υπάρχουν μάλιστα σατιρικοί και σήμερα, και στο παρελθόν, που κάνουν πολύ έντονη σάτιρα και σε εμένα και στην κυβέρνηση, που περιμένω την ώρα να τους ακούσω και να τους δω. Υπάρχει όμως μια πάρα πολύ κρίσιμη διαφοροποίηση. Είναι άλλο πράγμα η σάτιρα που έχει μέσα και πολύ σκληρή κριτική αλλά προκαλεί γέλιο, ακόμα και όταν πρόκειται για τον εαυτό σου, γιατί πρέπει να έχεις και μια αίσθηση αυτοσαρκασμού.

Και είναι άλλο η δολοφονία χαρακτήρων. Αυτή είναι μια κόκκινη γραμμή που κάποιοι την έχουν ξεπεράσει. Εγώ δεν κρύβω τα λόγια μου. Υπάρχει συγκεκριμένη εκπομπή, που με τον μανδία της σάτιρας, 1-2-3 φορές κάθε απόγευμα, δολοφονεί χαρακτήρες σε δημόσια μετάδοση με κοπτοραπτική. Προχθές, έβαλαν μια απάντηση που έδωσα – αναφέρομαι στους Ράδιο Αρβύλα, για να μην κρυβόμαστε – για την ανεργία των γυναικών, και έβγαλαν 5-10 δευτερόλεπτα από αυτό που είχα απαντήσει, και το νόημα που βγάζουν είναι το αντίθετο των λεγομένων μου» είπε ο Παύλος Μαρινάκης.

Ο ίδιος πρόσθεσε: «Δεν θα μείνω όμως μόνο στην κοπτοραπτική. Πίσω από εμένα, πίσω από ένα άλλο υπουργό, πίσω από ένα δημοσιογράφο βρίσκονται οικογένειες, παιδιά, φίλοι. Τα παιδιά αυτά πάνε στο σχολείο. Οι συγκεκριμένοι κύριοι με ειρωνεύονται ακόμα και γιατί ψάχνω τα χαρτιά μου, γιατί θέλω να είμαι έγκυρος σε αυτά που λέω. Αυτό δεν είναι σάτιρα. Εγώ μπορεί να ψάχνω τα χαρτιά μου για να είμαι έγκυρος, εκείνοι ας ψάξουν την τέταρτη καρέκλα στην εκπομπή τους, που τώρα δεν είναι γεμάτη, γιατί αυτή η τέταρτη καρέκλα είναι η αλήθεια τους. Η αλήθεια αυτών των ανθρώπων είναι το πρόσωπο που καθόταν στην τέταρτη καρέκλα.

Δεν φταίνε τα υπόλοιπα μέλη της ομάδας που κάποιος έκανε αυτά τα οποία έκανε, αλλά όταν κουνάς το δάχτυλο μια ζωή, και βάζεις ανθρώπους απέναντί σου και παρουσιάζεις ένα νέο άνθρωπο, όπως είμαι εγώ, που δεν έχω δώσει κανένα δικαίωμα επειδή επικαλέστηκα τα νόμιμα δικαιώματά μου και τον παρουσιάζεις ως Βόρεια Κορέα, ή κοροϊδεύεις άλλους ανθρώπους με βάση τη φωνή τους, ενώ εσύ έχεις κοροϊδέψει καρκινοπαθή και δεν ήξερες ποιός καθόταν δίπλα σου, ενώ την ίδια στιγμή κουνάς το δάχτυλο σε άλλους επειδή μπορεί κάποιος συνάδελφός τους να έχει κατηγορηθεί για κάτι στην κυβέρνηση ή στη Βουλή. Όταν δηλαδή, με τον εαυτό σου θες να είναι όλοι επιεικείς, αλλά εσύ κουνάς το δάχτυλο στους άλλους, σημαίνει ότι είσαι υποκριτής».

