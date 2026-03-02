Τέλος στην αναζήτηση στέγης για τον Παύλο Ντε Γκρες. Μετά από μια μακρά περίοδο ερευνών στην αγορά ακινήτων, ο Παύλος φαίνεται πως βρήκε το σπίτι των ονείρων του και βρίσκεται πλέον στην τελική ευθεία για την απόκτησή του.

Όπως πολλές φορές έχει δηλώσει, ο Παύλος Ντε Γκρες σκοπεύει να βρίσκεται όσο περισσότερο έχει την δυνατότητα στην Ελλάδα, κοντά στην μητέρα του, τέως βασίλισσα Άννα-Μαρία. Έχουν προχωρήσει σε πολλές κοινές εμφανίσεις σε κοσμικές τελετές μαζί, ενώ συχνά παρευρίσκεται και σε γεύματα στην Αθηναϊκή Λέσχη, σύμφωνα με πληροφορίες που επιβεβαιώνουν την παρουσία του εκεί.

Ωστόσο, υπάρχει και ένας άλλος λόγος που τον κρατάει εδώ. Σύμφωνα με πληροφορίες της εφημερίδας «Espresso», ο τέως πρίγκιππας προχώρησε στην αγορά ενός πολυτελούς ρετιρέ διαμερίσματος σε μία ιστορική πολυκατοικία της οδού Ηρώδου Αττικού, σε κοντινή απόσταση τόσο από το Μέγαρο Μαξίμου όσο και από τον Εθνικό Κήπο.

Η μελλοντική κατοικία του Παύλου Ντε Γκρες βρίσκεται σε μία περιοχή που συνδέεται έντονα με την ιστορία της οικογένειάς του, καθώς σε αυτό τον δρόμο κάποτε κατοικούσαν ο βασιλιάς Παύλος μαζί με την βασίλισσα Φρειδερίκη και ο πατέρας του, τέως βασιλιάς Κωνσταντίνος και η βασίλισσα Άννα-Μαρία.

Ο Παύλος Ντε Γκρες ήταν μόλις επτά μηνών, όταν μαζί με την οικογένειά του εγκατέλειψε την Ελλάδα, εφόσον το βασιλικό κίνημα κατά της στρατιωτικής δικτατορίας είχε αποτύχει. Σήμερα, που πλέον η πολιτική σκηνή της χώρας δεν έχει καμία ομοιότητα με το τότε, ανακαλύπτει της ρίζες του και την κληρονομία του, ενώ έχει εκφράσει ανοιχτά πολλές φορές την αγάπη του για την Ελλάδα!

Με πληροφορίες από: Espresso

