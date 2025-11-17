Επιμέλεια: Δανάη Αλαμάνου

Μια ακόμη βραδινή έξοδο στην αθηναϊκή νύχτα έκανε ο Παύλος Ντε Γκρες, επιλέγοντας αυτή τη φορά το νυχτερινό κέντρο όπου εμφανίζονται η Νατάσα Θεοδωρίδου και ο Σάκης Ρουβάς.

Όπως μεταδόθηκε από το «Πρωινό» του ANT1, ο Παύλος Ντε Γκρες βρέθηκε σε ένα από τα πρώτα τραπέζια μαζί με φίλους, απολαμβάνοντας το πρόγραμμα των δύο καλλιτεχνών.

Παρότι το κέντρο ήταν γεμάτο, εκείνος προτίμησε να αποφύγει τις κάμερες, τόσο κατά την άφιξη, όσο και κατά την αποχώρησή του.

Ο ίδιος εξακολουθεί να βρίσκεται στην Αθήνα για τις υποχρεώσεις του, όπως είχε αναφέρει και στο Buongiorno: «Θα παραμείνω στην Ελλάδα τον χειμώνα. Το Σωματείο μας δουλεύει εντατικά και στηρίζει οικογένειες που έχουν ανάγκη. Το σημαντικό είναι η βοήθεια να πηγαίνει όχι μόνο στον ασθενή, αλλά σε ολόκληρη την οικογένεια».