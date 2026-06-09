Στον ιδιαίτερα συμβολικό χώρο του Μουσείου της Ακρόπολης πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα 8 Ιουνίου η επίσημη πρεμιέρα του ντοκιμαντέρ «Η γυναίκα πίσω από τον Έλγιν». Η νέα αυτή παραγωγή, με την καλλιτεχνική υπογραφή της Μιμής Ντενίση, ρίχνει φως σε μια από τις πιο σύνθετες και ιστορικά φορτισμένες σελίδες της ελληνικής πολιτιστικής κληρονομιάς. Η λαμπερή εκδήλωση συγκέντρωσε κορυφαίες προσωπικότητες από τον πολιτικό, ακαδημαϊκό και καλλιτεχνικό κόσμο της χώρας. Ανάμεσα στους διακεκριμένους προσκεκλημένους που μαγνήτισαν τα βλέμματα ήταν ο Παύλος Ντε Γκρες μαζί με τη μητέρα του, Άννα Μαρία, εκπροσωπώντας την τέως βασιλική οικογένεια.

Ο Παύλος Ντε Γκρες διατηρεί μια πολύ στενή σχέση με τη μητέρα του, Άννα Μαρία, βασισμένη στους ισχυρούς οικογενειακούς δεσμούς και την αμοιβαία στήριξη. Ως πρωτότοκος γιος της οικογένειας, βρίσκεται συχνά στο πλευρό της σε δημόσιες εμφανίσεις και εκδηλώσεις, ιδιαίτερα μετά τον θάνατο του πατέρα του, Κωνσταντίνος Β΄, το 2023.

Οι κοινές τους παρουσίες δείχνουν μια σχέση σεβασμού, αγάπης και στενής συνεργασίας, ενώ η Άννα Μαρία παραμένει σημαντικό πρόσωπο στη ζωή του και στην οικογενειακή τους συνοχή.

Φωτογραφίες: NDP photo agency

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